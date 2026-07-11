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Οι ωραιότερες παραλίες της Φολεγάνδρου
TRAVEL.GR

Οι ωραιότερες παραλίες της Φολεγάνδρου

Γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδερές παραλίες αλλά και βοτσαλωτές εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη στο κυκλαδίτικο νησί

Οι ωραιότερες παραλίες της Φολεγάνδρου
Στη Φολέγανδρο θα βρείτε μικρές παραλίες, με άμμο και βότσαλο που περιβάλλονται από βράχια και χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία.

Εάν αγαπάτε το trekking και δεν σας πειράζει να ιδρώσετε κάτω από τον καυτό ήλιο, το νησί είναι ιδανικό για σας αφού αρκετές παραλίες είναι προσβάσιμες κυρίως από μονοπάτια. Αλλιώς προτιμήστε τα καραβάκια που φεύγουν από τον Καραβοστάση, ή την Αγκάλη.

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