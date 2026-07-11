Sleep Tourism: 7 ξενοδοχεία όπου ο ποιοτικός ύπνος γίνεται ο πραγματικός προορισμός
Sleep Tourism: 7 ξενοδοχεία όπου ο ποιοτικός ύπνος γίνεται ο πραγματικός προορισμός
Η νέα ταξιδιωτική τάση επιστρατεύει τις εξειδικευμένες γνώσεις ειδικών, ώστε να απολαμβάνετε τον πιο ονειρεμένο ύπνο
Ταξίδια και χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, ακόμη και για τις περιπτώσεις διακοπών που κινούνται βάσει ενός προγράμματος πλούσιου, δραστήριου και με ποικίλες εμπειρίες. Ειδικά τότε είναι που επιζητούμε το άνετο κρεβάτι ενός δωματίου, που με την ιδανική ατμόσφαιρά του θα κατευνάζει τους έντονους ρυθμούς μιας μέρας γεμάτης με εξερευνήσεις και περιηγήσεις ή με φυσικές δραστηριότητες που ναι μεν αναζωογονούν το πνεύμα αλλά κουράζουν το σώμα.
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