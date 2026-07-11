Σίφνος: Το νησί με την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά
Σίφνος: Το νησί με την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά
Ένας οδηγός για το κόμψο, ήρεμο, ισορροπημένο νησί του Αιγαίου
Οι ιδιαιτερότητές της δεν είναι προφανείς, οι ομορφιές της δεν είναι κραυγαλέες. Όσοι την ξέρουν καλά όμως, δεν την αλλάζουν με άλλα Κυκλαδονήσια. Eίναι η εξαιρετική αρχιτεκτονική των οικισμών της. Οι καλοδιατηρημένες μονές και οι εκκλησίες που ασπρίζουν μέσα στο απόλυτα κυκλαδίτικο τοπίο. O φωτογενής οικισμός του Κάστρου με την Επταμάρτυρο και τα Σεράλια στα πόδια του. Τα μονοπάτια, οι φρυκτωρίες και η περιοχή Natura. Η πεντανόστιμη ρεβυθάδα που ακόμη τρώνε τις Κυριακές μετά την εκκλησία. Η σπουδαία παράδοση στην αγγειοπλαστική, αλλά και στη μαγειρική καθώς τα Εξάμπελα Σίφνου είναι η γενέτειρα του αρχιμάγειρα Νίκου Τσελεμεντέ, εκσυγχρονιστή της ελληνικής κουζίνας.
Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τη Σίφνο είναι συγκεκριμένες: κομψότητα, μέτρο, ισορροπία, ήπια ανάπτυξη, σεβασμός στο περιβάλλον, ποιότητα. Αν είστε άνθρωποι των άκρων, δεν θα την επιλέξετε. Αν όμως επιζητάτε αυτές τις ποιότητες, τότε υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνετε διακοπές στη Σίφνο, που την αποκαλούν «ήρεμη δύναμη».
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Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τη Σίφνο είναι συγκεκριμένες: κομψότητα, μέτρο, ισορροπία, ήπια ανάπτυξη, σεβασμός στο περιβάλλον, ποιότητα. Αν είστε άνθρωποι των άκρων, δεν θα την επιλέξετε. Αν όμως επιζητάτε αυτές τις ποιότητες, τότε υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνετε διακοπές στη Σίφνο, που την αποκαλούν «ήρεμη δύναμη».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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