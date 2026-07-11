Αλγέρι: Στη «Λευκή Πόλη» όπου η ιστορία συναντά τη Μεσόγειο
Αλγέρι: Στη «Λευκή Πόλη» όπου η ιστορία συναντά τη Μεσόγειο
Από την ιστορική Κάσμπα έως τα λευκά αποικιακά κτίρια, το Αλγέρι αποκαλύπτει ένα μοναδικό μωσαϊκό πολιτισμών και ιστορίας
Ένα μοναδικό μωσαϊκό πολιτισμών όπου η μεσαιωνική Κάσμπα συνυπάρχει με την ευρωπαϊκού στυλ πόλη που άφησε πίσω της η γαλλική αποικιοκρατία.
Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της αφρικανικής ηπείρου, η Αλγερία, απλώνεται από τις ακτές της Μεσογείου έως την έρημο της Σαχάρας, συνδυάζοντας σπουδαία ιστορία, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και έναν πολιτισμό που διαμορφώθηκε από τους Βέρβερους, τους Άραβες, τους Οθωμανούς, τους Γάλλους. Από τα παράλια και τις οροσειρές του Άτλαντα μέχρι τις αχανείς εκτάσεις της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου, η χώρα αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό εικόνων που εκπλήσσει ακόμη και τους πολυταξιδεμένους επισκέπτες.
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Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της αφρικανικής ηπείρου, η Αλγερία, απλώνεται από τις ακτές της Μεσογείου έως την έρημο της Σαχάρας, συνδυάζοντας σπουδαία ιστορία, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και έναν πολιτισμό που διαμορφώθηκε από τους Βέρβερους, τους Άραβες, τους Οθωμανούς, τους Γάλλους. Από τα παράλια και τις οροσειρές του Άτλαντα μέχρι τις αχανείς εκτάσεις της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου, η χώρα αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό εικόνων που εκπλήσσει ακόμη και τους πολυταξιδεμένους επισκέπτες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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