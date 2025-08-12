ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Δεκαπενταύγουστος στους Παξούς, τον καταπράσινο παράδεισο του Ιονίου
TRAVEL.GR

Δεκαπενταύγουστος στους Παξούς, τον καταπράσινο παράδεισο του Ιονίου

Ένας πλήρης οδηγών εμπειριών για όλους

Δεκαπενταύγουστος στους Παξούς, τον καταπράσινο παράδεισο του Ιονίου

Από τη μια πλευρά, η πατίνα του παλιού: μπακάλικα και καφενεία ξεχασμένα από το χρόνο, γραφικά ψαροχώρια, σπίτια επτανησιακής αρχιτεκτονικής, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Από την άλλη γιοτ και μεγάλα ιστιοπλοϊκά.

Το καλοκαίρι μοιάζει διαφορετικό κάτω από τον καυτό ήλιο που λούζει τους Παξούς και τους Αντίπαξους. Αίσθημα ευδαιμονίας κυριεύει όσους αντικρίζουν τις παραλίες με τα διάφανα πρασινογάλανα ή τιρκουάζ νερά όπου τα πλεούμενα μοιάζουν να αιωρούνται. Όσους μπαίνουν στον στενό δίαυλο του Γαϊου με το νησάκι και το κάστρο του Αϊ Νικόλα. Όσους ανακαλύπτουν με τα σκάφη τους ή τα ταχύπλοα που κάνουν οργανωμένες κρουαζιέρες, τις απάτητες παραλίες και τις σπηλιές της άγριας δυτικής πλευράς των Παξών. 

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης