Αυτά είναι τα αγαπημένα χρώματα της γάτας – Ποια δυσκολεύεται να ξεχωρίσει
Αυτά είναι τα αγαπημένα χρώματα της γάτας – Ποια δυσκολεύεται να ξεχωρίσει
Η αντίληψη ότι οι γάτες βλέπουν τον κόσμο μόνο σε αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του γκρι είναι λανθασμένη.
Βρισκόμαστε σε ένα pet shop και ψάχνουμε παιχνίδια για τη γάτα μας. Βλέπουμε τα χρώματα και διαλέγουμε αυτά που μας αρέσουν. Θα αρέσουν όμως και σε εκείνη τα χρώματα αυτά;
Για εμάς, η επιλογή ενός αγαπημένου χρώματος είναι καθαρά υποκειμενική και μάλλον έχει να κάνει με το συναίσθημα. Στις γάτες, ωστόσο, η προτίμηση για ένα χρώμα μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τη βιολογία παρά με το συναίσθημα. Όλα έχουν να κάνουν με την όραση των αιλουροειδών και με τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε σχέση με εμάς.
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Για εμάς, η επιλογή ενός αγαπημένου χρώματος είναι καθαρά υποκειμενική και μάλλον έχει να κάνει με το συναίσθημα. Στις γάτες, ωστόσο, η προτίμηση για ένα χρώμα μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τη βιολογία παρά με το συναίσθημα. Όλα έχουν να κάνουν με την όραση των αιλουροειδών και με τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε σχέση με εμάς.
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