Αυτά είναι τα αγαπημένα χρώματα της γάτας – Ποια δυσκολεύεται να ξεχωρίσει

Η αντίληψη ότι οι γάτες βλέπουν τον κόσμο μόνο σε αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του γκρι είναι λανθασμένη.