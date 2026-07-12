Σταχτάρες: Ακροβατούν στους αιθέρες αλλά υποφέρουν από τη ζέστη
Σταχτάρες: Ακροβατούν στους αιθέρες αλλά υποφέρουν από τη ζέστη
Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε Σταχτάρες πεσμένες στο έδαφος. Με απλές κινήσεις, μπορούμε να τους σώσουμε τη ζωή.
Συχνά στο topetmou.gr θα διαβάσετε άρθρα για το πώς θα βοηθήσουμε τον σκύλο και τη γάτα να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και να μείνουν υγιή και ασφαλή τις καλοκαιρινές μέρες.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα ζωάκια που υποφέρουν από τη ζέστη και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Στο νου μας θα πρέπει να έχουμε τα αδέσποτα, αλλά και τα πτηνά και τα ζώα της άγριας φύσης όπως οι αλεπούδες που κυκλοφορούν όλο και περισσότερο στις αστικές και μη γειτονιές.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα ζωάκια που υποφέρουν από τη ζέστη και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Στο νου μας θα πρέπει να έχουμε τα αδέσποτα, αλλά και τα πτηνά και τα ζώα της άγριας φύσης όπως οι αλεπούδες που κυκλοφορούν όλο και περισσότερο στις αστικές και μη γειτονιές.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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