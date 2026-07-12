Σταχτάρες: Ακροβατούν στους αιθέρες αλλά υποφέρουν από τη ζέστη

Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε Σταχτάρες πεσμένες στο έδαφος. Με απλές κινήσεις, μπορούμε να τους σώσουμε τη ζωή.