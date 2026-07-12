Γιατί οι σκύλοι δημιουργούν τόσο ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους;

Δεν είναι τυχαίο ότι ο σκύλος θεωρείται εδώ και αιώνες ο πιο στενός σύντροφος του ανθρώπου.