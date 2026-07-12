Έκπληξη στο Ναύπλιο: Η στιγμή που μια θαλάσσια χελώνα Caretta caretta επιλέγει την παραλία Καραθώνα για να αφήσει τα αυγά της
Έκπληξη στο Ναύπλιο: Η στιγμή που μια θαλάσσια χελώνα Caretta caretta επιλέγει την παραλία Καραθώνα για να αφήσει τα αυγά της
Μια θαλάσσια χελώνα Caretta caretta επέλεξε την δημοφιλή παραλία Καραθώνα στο Ναύπλιο για να αφήσει τα αυγά της
Με έκπληξη αντίκρυσε μια κάτοικος της περιοχής που βρισκόταν στην πολύ διάσημη παραλία του Ναυπλίου. Mια Caretta caretta βγήκε στην ακτή, έσκαψε, άφησε τα αυγά της και επέστρεψε στη θάλασσα.
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