Τα επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο
TOPETMOU

Τα επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο

Το καλοκαίρι, ο σκύλος πανηγυρίζει καθώς έχει περισσότερες ευκαιρίες να τρέξει, να παίξει, να κυνηγήσει μπάλες, να βρεθεί σε θάλασσες και εξοχές.

Τα επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο
Μετά από έναν χειμώνα κουλουριασμένος σε εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον ελεύθερος να ζήσει και να γλεντήσει.

Όσο όμως και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί εκείνος να χαίρεται κυνηγώντας μια μπάλα, όμως ενδέχεται να υποφέρει σιωπηλά από τη ζέστη. Η πολλή ζέστη φέρνει αφυδάτωση, ηλίαση, θερμοπληξία, κάτι που δεν είναι σπάνια στους σκύλους. Οι κίνδυνοι όμως δεν είναι μόνο αυτοί.

Για αυτό ενημερωθείτε και αποφύγετε να κάνετε κάποια συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network