Τα επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο

Το καλοκαίρι, ο σκύλος πανηγυρίζει καθώς έχει περισσότερες ευκαιρίες να τρέξει, να παίξει, να κυνηγήσει μπάλες, να βρεθεί σε θάλασσες και εξοχές.