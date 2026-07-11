Οι λόγοι που οι σκύλοι φοβούνται τόσο πολύ τις ηλεκτρικές σκούπες

Για πολλούς σκύλους, η στιγμή που εμφανίζεται η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματικά αγχωτική εμπειρία.