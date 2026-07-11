Σκύλος από καταφύγιο: Ποιες συμπεριφορές είναι φυσιολογικές και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Σκύλος από καταφύγιο: Ποιες συμπεριφορές είναι φυσιολογικές και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Οι πρώτες ημέρες στο νέο σπίτι συνοδεύονται συχνά από συμπεριφορές που προκαλούν ανησυχία.
Η υιοθεσία ενός σκύλου που ζούσε σε καταφύγιο είναι μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Παράλληλα όμως αποτελεί και μια μεγάλη αλλαγή τόσο για τον νέο κηδεμόνα όσο και για το ίδιο το ζώο.
Οι πρώτες ημέρες στο νέο σπίτι συνοδεύονται συχνά από συμπεριφορές που προκαλούν ανησυχία, ιδιαίτερα σε όσους υιοθετούν για πρώτη φορά έναν σκύλο από καταφύγιο ή γενικότερα δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με ζώα. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της διαδικασίας προσαρμογής.
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Οι πρώτες ημέρες στο νέο σπίτι συνοδεύονται συχνά από συμπεριφορές που προκαλούν ανησυχία, ιδιαίτερα σε όσους υιοθετούν για πρώτη φορά έναν σκύλο από καταφύγιο ή γενικότερα δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με ζώα. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της διαδικασίας προσαρμογής.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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