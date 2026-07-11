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Χάνει η γάτα σας ξαφνικά βάρος; Δείτε ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι
TOPETMOU

Χάνει η γάτα σας ξαφνικά βάρος; Δείτε ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Χάνει η γάτα σας ξαφνικά βάρος; Δείτε ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι
Ένα πρόβλημα που έχουν οι περισσότερες γάτες μέσα στο σπίτι είναι η αύξηση - συχνά μεγάλη - του βάρους τους. Από την άλλη, πρόβλημα είναι και η συνεχής μείωση των κιλών τους. Εάν η γατούλα σας αδυνατίζει χωρίς να της κάνετε δίαιτα, αυτό είναι συνήθως κακό σημάδι.

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσετε. Αφού παρατηρήσετε ότι η γάτα σας φαίνεται πιο αδύνατη, δώστε προσοχή στη συμπεριφορά της, στην όρεξή της και σε τυχόν άλλα παράξενα συμπτώματα ώστε να βοηθήσετε τον κτηνίατρό σας να βρει την αιτία του προβλήματος.

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