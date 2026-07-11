Θερμοπληξία στον σκύλο: 4 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Θερμοπληξία στον σκύλο: 4 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Το καλοκαίρι είναι όμορφο αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους, τόσο για εμάς, όσο και για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας.
Διανύουμε μέρες που ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει ψηλά και δεν λέει να κατέβει. Το καλοκαίρι είναι όμορφο αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους, τόσο για εμάς, όσο και για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας.
Εμείς έχουμε διάφορους τρόπους τόσο για να δροσιστούμε, όσο και για να εκφράσουμε σε κάποιον άλλο τη δυσφορία μας για τη ζέστη. Τα ζώα όμως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και έτσι εμείς, οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και να έχουμε το νου μας για αλλαγή στη συμπεριφορά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εμείς έχουμε διάφορους τρόπους τόσο για να δροσιστούμε, όσο και για να εκφράσουμε σε κάποιον άλλο τη δυσφορία μας για τη ζέστη. Τα ζώα όμως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και έτσι εμείς, οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και να έχουμε το νου μας για αλλαγή στη συμπεριφορά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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