Θερμοπληξία στον σκύλο: 4 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Το καλοκαίρι είναι όμορφο αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους, τόσο για εμάς, όσο και για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας.