Εκτός σύνδεσης κυβερνητικοί και άλλοι ιστότοποι στην Ευρώπη λόγω σοβαρού σφάλματος σε γλώσσα προγραμματισμού
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Εκτός σύνδεσης κυβερνητικοί και άλλοι ιστότοποι στην Ευρώπη λόγω σοβαρού σφάλματος σε γλώσσα προγραμματισμού

Διορθωτικές εκδόσεις έδωσαν στη δημοσιότητα οι δημιουργοί της γλώσσας PHP

Εκτός σύνδεσης κυβερνητικοί και άλλοι ιστότοποι στην Ευρώπη λόγω σοβαρού σφάλματος σε γλώσσα προγραμματισμού
Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη και αλλού τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα Τετάρτη, αφού η αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων στην ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού PHP ανάγκασε τους διαχειριστές των ιστοτόπων να σπεύσουν για την προστασία των συστημάτων τους.

Οι δημιουργοί της PHP ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι εντόπισαν δύο κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία και προέτρεψαν χρήστες να επικαιροποίησουν τους ιστότοπούς τους μόλις κυκλοφορήσει η σχετική διορθωτική επικαιροποίηση.

Δείτε τη σχετική προειδοποίηση

Καθώς υπήρξαν αναφορές ότι χάκερ εκμεταλλεύονταν ήδη τα κενά ασφαλείας για να παραβιάσουν ιστοτόπους, κυβερνητικοί φορείς στην Ολλανδία και τη Φινλανδία έθεσαν, για προληπτικούς λόγους, εκτός σύνδεσης τους ιστοτόπους τους.

Η PHP αποτελεί τη βάση για μεγάλο μέρος του Διαδικτύου, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι ένας σημαντικός αριθμός ιστοτόπων ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε επιθέσεις.

Σε αυτή τη γλώσσα είναι γραμμένα δημοφιλή πακέτα όπως το WordPress, το Drupal, το Joomla και το Magento, πλατφόρμες κοινόχρηστης φιλοξενίας (shared hosting), πίνακες ελέγχου, καθώς και πλήθος άλλων λογισμικών, όπως μεταξύ άλλων το λογισμικό που στηρίζει τη Wikipedia.

Ο Ντάνε Κνεχτ, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας ασφάλειας ιστού και cloud, Cloudflare, δήλωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται επιθέσεις και ότι η Cloudflare επικαιροποιεί τους κανόνες του τείχους προστασίας (firewall) της ως προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης.

Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία προέτρεψαν τους χρήστες της PHP να προχωρήσουν άμεσα σε επικαιροποίηση (updating) ή να θέσουν τους ιστοτόπους τους εκτός λειτουργίας μέχρι να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

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Η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας έθεσε μάλιστα τον δικό της ιστότοπο εκτός λειτουργίας, εξηγώντας ότι το έπραξε για προληπτικούς λόγους λόγω των εν λόγω ευπαθειών.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ενδέχεται να επηρεάζονται όλες οι εκδόσεις της PHP, από την έκδοση 5 και μετά, αν και η ίδια η PHP δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιες ακριβώς εκδόσεις είναι ευάλωτες.

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