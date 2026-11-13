Παπαστεργίου: Χωρίς σοβαρά προβλήματα το Δημόσιο από το blackout της Microsoft, υπάρχει θέμα μόνο με τα email υπουργείων με server της εταιρείας
Παπαστεργίου: Χωρίς σοβαρά προβλήματα το Δημόσιο από το blackout της Microsoft, υπάρχει θέμα μόνο με τα email υπουργείων με server της εταιρείας
«Mέχρι σήμερα τουλάχιστον το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σοβαρά προβλήματα από επιθέσεις κυβερνοασφάλειας» είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου
Καθησυχαστικός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από το blackout της Microsoft εμφανίστηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft, και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαστεργίου.
Με αφορμή το πολύωρο blackout σε περισσότερες από 74 χώρες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη, και αυτή η κουβέντα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι».
Ειδικά για την Ελλάδα ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι σε έναν κόσμο ο οποίος διασυνδέεται και που πάρα πολλές υπηρεσίες πλέον είναι κεντρικοποιημένες «εδώ και κάποια χρόνια στην ουσία έχουμε ένα υβριδικό cloud, δηλαδή έχουμε και δικές μας υπηρεσίες σε δικά μας μηχανήματα, αλλά έχουμε και λιγότερα κρίσιμα δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος».
«Κάνουμε πραγματικά κάθε μέρα ό,τι περισσότερο μπορούμε, αλλά μέχρι σήμερα τουλάχιστον το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σοβαρά προβλήματα από επιθέσεις κυβερνοασφάλειας» σημείωσε, ακόμα, ο υπουργός ο οποίος στην ερώτηση αν υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να γίνει κάτι στον κυβερνοχώρο που να προκαλέσει έναν τεράστιο μπλακάουτ, απάντησε ότι ως σενάριο θα μπορούσε να υπάρξει: «Είδαμε και σε άλλες χώρες, όχι απαραίτητα από κυβερνοεπιθέσεις, Ισπανία για παράδειγμα, ζήτημα στην ενέργεια, τι μπορεί να συμβεί εάν ξαφνικά κάποια συστήματα ή κάποιες ανανεώσιμες πηγές "πέσουν έξω". Δηλαδή, αστοχήσουν. Συνεπώς θα πρέπει να έχουμε τον νου μας, γιατί ο κόσμος όντως διασυνδέεται περισσότερο».
«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft, και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαστεργίου.
Με αφορμή το πολύωρο blackout σε περισσότερες από 74 χώρες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη, και αυτή η κουβέντα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι».
Ειδικά για την Ελλάδα ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι σε έναν κόσμο ο οποίος διασυνδέεται και που πάρα πολλές υπηρεσίες πλέον είναι κεντρικοποιημένες «εδώ και κάποια χρόνια στην ουσία έχουμε ένα υβριδικό cloud, δηλαδή έχουμε και δικές μας υπηρεσίες σε δικά μας μηχανήματα, αλλά έχουμε και λιγότερα κρίσιμα δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος».
«Κάνουμε πραγματικά κάθε μέρα ό,τι περισσότερο μπορούμε, αλλά μέχρι σήμερα τουλάχιστον το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σοβαρά προβλήματα από επιθέσεις κυβερνοασφάλειας» σημείωσε, ακόμα, ο υπουργός ο οποίος στην ερώτηση αν υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να γίνει κάτι στον κυβερνοχώρο που να προκαλέσει έναν τεράστιο μπλακάουτ, απάντησε ότι ως σενάριο θα μπορούσε να υπάρξει: «Είδαμε και σε άλλες χώρες, όχι απαραίτητα από κυβερνοεπιθέσεις, Ισπανία για παράδειγμα, ζήτημα στην ενέργεια, τι μπορεί να συμβεί εάν ξαφνικά κάποια συστήματα ή κάποιες ανανεώσιμες πηγές "πέσουν έξω". Δηλαδή, αστοχήσουν. Συνεπώς θα πρέπει να έχουμε τον νου μας, γιατί ο κόσμος όντως διασυνδέεται περισσότερο».
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