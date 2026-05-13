Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026: Εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τη δημιουργικότητα των παιδιών
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 , με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM για 12η συνεχή χρονιά, ανέδειξε πώς η νέα γενιά αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει λύσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM κάθε χρόνο φέρνει χιλιάδες παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία ως πεδίο δημιουργίας, συνεργασίας και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων. Μέσα από τη ρομποτική, τον προγραμματισμό και τη συλλογική δουλειά, οι μαθητές δοκιμάζουν ιδέες, καλλιεργούν δεξιότητες και μαθαίνουν να σκέφτονται με τρόπο που συνδυάζει γνώση και φαντασία.
Το φετινό θέμα, «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», αποδείχθηκε εξαιρετικά επίκαιρο. Σε μια περίοδο όπου το AI βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης, οι μαθητές παρουσίασαν ρομποτικές εφαρμογές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με ουσιαστικό τρόπο, μετατρέποντας τη δημιουργικότητα και τη γνώση σε λύσεις για πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.
Στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM συμμετείχαν 2.000 μαθητές όλων των ηλικιών, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές εφαρμογές AI και ρομποτικής. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education με στρατηγικό συνεργάτη, για 12η συνεχή χρονιά, την COSMOTE TELEKOM.
Οι μαθητές απέδειξαν έμπρακτα πως η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την παραγωγή, την προσβασιμότητα και το περιβάλλον. Συνολικά διακρίθηκαν 95 ρομποτικές εφαρμογές που ανοίγουν δρόμους για ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.
Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισαν ήταν ένα ευφυές αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αστικών μεταφορών από ομάδα μαθητών Γυμνασίου, το οποίο με τη χρήση AI αναγνωρίζει αντικείμενα και πεζούς, σχεδιάζοντας βελτιστοποιημένες διαδρομές που εξοικονομούν ενέργεια και μειώνουν τον χρόνο παράδοσης.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και ένα AI μοντέλο για τον πρωτογενή τομέα, το οποίο αναγνωρίζει έγκαιρα ασθένειες σε καλλιέργειες, συμβάλλοντας τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντιμετώπισή τους. Την ίδια στιγμή, μαθητές Λυκείου κατασκεύασαν ρομποτικό όχημα που πλοηγείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας με ακρίβεια βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης και διανομής αερίου, ώστε να επιταχύνεται η αποκατάστασή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ξεχώρισαν επίσης εφαρμογές που στόχευαν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και της προσβασιμότητας. Κάμερα τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώθηκε σε αυτοματοποιημένο σύστημα που βοηθά άτομα με κινητικές δυσκολίες να ζωγραφίσουν, ενώ άλλη ομάδα δημιούργησε ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης έργων τέχνης, δείχνοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά ακόμη και σε τομείς όπως ο πολιτισμός και η δημιουργική έκφραση.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία εφαρμογών που επικεντρώθηκαν στη βιωσιμότητα και τις «έξυπνες» πόλεις. Μαθητές Γυμνασίου σχεδίασαν μια πόλη όπου η αγροτική παραγωγή προσαρμόζεται αυτόματα στις καιρικές συνθήκες των τεσσάρων εποχών, με στόχο τη μείωση κόστους και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
Η δυναμική του θεσμού αποτυπώνεται και στα συνολικά του μεγέθη. Μέσα σε 12 χρόνια που η COSMOTE TELEKOM είναι ο στρατηγικός συνεργάτης του πανελλήνιου διαγωνισμού, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 67.000 συμμετοχές μαθητών, 19.500 συμμετοχές καθηγητών σε δωρεάν online σεμινάρια. Παράλληλα, έχουν διατεθεί σχεδόν 1.300 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλη τη χώρα.
Φέτος, για ακόμη μια φορά, αναδείχθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του διαγωνισμού: η ικανότητα των παιδιών να φαντάζονται έναν κόσμο όπου η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί υπέρ του.
