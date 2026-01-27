Υπό αυστηρή εποπτεία από την ΕΕ τίθεται το WhatsApp: Ποιοι κίνδυνοι εντοπίζονται για τους χρήστες
Υπό αυστηρή εποπτεία από την ΕΕ τίθεται το WhatsApp: Ποιοι κίνδυνοι εντοπίζονται για τους χρήστες
Η απόφαση να καταταγεί το WhatsApp Channels στις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες - το χρησιμοποιούν πάνω από 51 εκατομμύρια χρήστες - σημαίνει ότι η Meta θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση συστημικών κινδύνων
Το WhatsApp της Meta θα αντιμετωπίσει αυστηρότερη εποπτεία από τις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εντάξει την υπηρεσία στην κατηγορία των μεγαλύτερων διαδικτυακών πλατφορμών. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η δημοφιλής εφαρμογή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση συστημικών κινδύνων για τους χρήστες της, σύμφωνα με τον Νόμο Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ.
Η απόφαση της ΕΕ, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, κατατάσσει το WhatsApp Channels ως μια δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το X και το TikTok. Αυτό σημαίνει ότι το WhatsApp θα είναι πλέον υπόλογο για τον τρόπο διαχείρισης των συστημικών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρήστες του, περιλαμβανομένων κινδύνων όπως η διάδοση παράνομου περιεχομένου και η απειλή για τη δημόσια συζήτηση, τις εκλογές και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου χώρες όπως η Γαλλία συζητούν ενεργά περιορισμούς για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Ωστόσο, η απόφαση εστιάζει ιδιαίτερα στο WhatsApp Channels, μια υπηρεσία στην οποία οι διαχειριστές μπορούν να μεταδίδουν ανακοινώσεις σε ομάδες χρηστών μέσω ενός feed, κάνοντάς την διαφορετική από την παραδοσιακή λειτουργία μηνυμάτων της εφαρμογής. Η υπηρεσία ιδιωτικών μηνυμάτων του WhatsApp εξαιρείται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Η Meta είχε ήδη ενημερωθεί από τον Αύγουστο για την επικείμενη απόφαση, όταν ανέφερε ότι τα WhatsApp Channels είχαν περίπου 51,7 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ, ξεπερνώντας το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που καθορίζει την κατηγορία των «Πολύ Μεγάλων Διαδικτυακών Πλατφορμών» της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι η Meta έχει τέσσερις μήνες για να αξιολογήσει και να μετριάσει τους συστημικούς κινδύνους στην πλατφόρμα της, εφαρμόζοντας τακτικές που συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ. Η κανονιστική πίεση για την πλατφόρμα αυξάνεται, καθώς η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τα μεγάλα διαδικτυακά δίκτυα τηρούν αυστηρούς κανόνες για την προστασία των χρηστών.
Ο εκπρόσωπος του WhatsApp, Τζόσουα Μπρέκμαν, δήλωσε σε ανακοίνωση: «Τα WhatsApp Channels συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Καθώς αυτή η επέκταση συνεχίζεται, παραμένουμε δεσμευμένοι να εξελίξουμε τα μέτρα ασφάλειας και ακεραιότητας στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές κανονιστικές προσδοκίες και την συνεχιζόμενη ευθύνη μας προς τους χρήστες».
Η απόφαση της ΕΕ, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, κατατάσσει το WhatsApp Channels ως μια δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το X και το TikTok. Αυτό σημαίνει ότι το WhatsApp θα είναι πλέον υπόλογο για τον τρόπο διαχείρισης των συστημικών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρήστες του, περιλαμβανομένων κινδύνων όπως η διάδοση παράνομου περιεχομένου και η απειλή για τη δημόσια συζήτηση, τις εκλογές και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου χώρες όπως η Γαλλία συζητούν ενεργά περιορισμούς για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Ωστόσο, η απόφαση εστιάζει ιδιαίτερα στο WhatsApp Channels, μια υπηρεσία στην οποία οι διαχειριστές μπορούν να μεταδίδουν ανακοινώσεις σε ομάδες χρηστών μέσω ενός feed, κάνοντάς την διαφορετική από την παραδοσιακή λειτουργία μηνυμάτων της εφαρμογής. Η υπηρεσία ιδιωτικών μηνυμάτων του WhatsApp εξαιρείται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Η Meta είχε ήδη ενημερωθεί από τον Αύγουστο για την επικείμενη απόφαση, όταν ανέφερε ότι τα WhatsApp Channels είχαν περίπου 51,7 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ, ξεπερνώντας το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που καθορίζει την κατηγορία των «Πολύ Μεγάλων Διαδικτυακών Πλατφορμών» της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι η Meta έχει τέσσερις μήνες για να αξιολογήσει και να μετριάσει τους συστημικούς κινδύνους στην πλατφόρμα της, εφαρμόζοντας τακτικές που συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ. Η κανονιστική πίεση για την πλατφόρμα αυξάνεται, καθώς η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τα μεγάλα διαδικτυακά δίκτυα τηρούν αυστηρούς κανόνες για την προστασία των χρηστών.
Ο εκπρόσωπος του WhatsApp, Τζόσουα Μπρέκμαν, δήλωσε σε ανακοίνωση: «Τα WhatsApp Channels συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Καθώς αυτή η επέκταση συνεχίζεται, παραμένουμε δεσμευμένοι να εξελίξουμε τα μέτρα ασφάλειας και ακεραιότητας στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές κανονιστικές προσδοκίες και την συνεχιζόμενη ευθύνη μας προς τους χρήστες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα