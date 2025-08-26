Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!
Το event θα λάβει χώρα στον υπέροχο χώρο του The Hub και είναι τελείως δωρεάν για να πάρετε μέρος
Σε λίγες μόλις ημέρες, το πιο εκρηκτικό τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς, το "Vibecode the Future", το VAIM και το NOUS Circle ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα αδυσώπητο hackathon που θα εκτοξεύσει τις ιδέες σας στη στρατόσφαιρα!
O Jon Vlachogiannis μαζί με την Μαριάννα Μανωλιουδάκη, φέρνουν τους φίλους του για κριτές και μέντορες από το Silicon Valley, τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου:
O Muthu Selvam, VP στην US Bank, o Kamal Kishore Googler τα τελευταία 10 χρόνια στο San Francisco, o Rajanikant Vellaturi με 20 χρόνια στην Snowflake, Cloudera, και Apple, Preeti Singh από Capgemini, o Taimoor Hassan που έχει πουλησει 13 micro-Startups και ο Joye Shonubi από την Fable Security είναι μερικοί από τους κριτές που θα παρέχουν και feedback και κατεύθυνση μετά το event.
Οι δυνάμεις που στηρίζουν το όραμα
Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς πρωτοπόρες εταιρείες που επενδύουν στο μέλλον και στηρίζουν με πάθος την καινοτομία είναι εδώ:
• Lovable - με δωρεάν credits
• Apeiron Ventures - με χώρο και mentors
• Cloudevo - με mentors και Α.Ι feedback
• Gamma AI - με δωρεάν credits
• Efood - με φαγητό κατά την διάρκεια του event
Υπό την αιγίδα του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με χορηγό επικοινωνίας το Πρώτο Θέμα.
Ο Jon V μας λέει:
> Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας. Το μέλλον είναι τώρα. Το μέλλον είναι το Vibecode the Future!
Η φόρμα συμμετοχής είναι εδώ.
