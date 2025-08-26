Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!
Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!

Το event θα λάβει χώρα στον υπέροχο χώρο του The Hub και είναι τελείως δωρεάν για να πάρετε μέρος

Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!
Σε λίγες μόλις ημέρες, το πιο εκρηκτικό τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς, το "Vibecode the Future", το VAIM και το NOUS Circle ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα αδυσώπητο hackathon που θα εκτοξεύσει τις ιδέες σας στη στρατόσφαιρα!

O Jon Vlachogiannis μαζί με την Μαριάννα Μανωλιουδάκη, φέρνουν τους φίλους του για κριτές και μέντορες από το Silicon Valley, τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου:

O Muthu Selvam, VP στην US Bank, o Kamal Kishore Googler τα τελευταία 10 χρόνια στο San Francisco, o Rajanikant Vellaturi με 20 χρόνια στην Snowflake, Cloudera, και Apple, Preeti Singh από Capgemini, o Taimoor Hassan που έχει πουλησει 13 micro-Startups και ο Joye Shonubi από την Fable Security είναι μερικοί από τους κριτές που θα παρέχουν και feedback και κατεύθυνση μετά το event.

Το event θα λάβει χώρα στον υπέροχο χώρο του The Hub και είναι τελείως δωρεάν για να πάρετε μέρος (με σειρά προτεραιότητας).

Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!


Οι δυνάμεις που στηρίζουν το όραμα

Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς πρωτοπόρες εταιρείες που επενδύουν στο μέλλον και στηρίζουν με πάθος την καινοτομία είναι εδώ:

Lovable - με δωρεάν credits
Κλείσιμο
Apeiron Ventures - με χώρο και mentors
Cloudevo - με mentors και Α.Ι feedback
Gamma AI - με δωρεάν credits
Efood - με φαγητό κατά την διάρκεια του event

Υπό την αιγίδα του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με χορηγό επικοινωνίας το Πρώτο Θέμα.

Ο Jon V μας λέει:
> Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας. Το μέλλον είναι τώρα. Το μέλλον είναι το Vibecode the Future!
Η φόρμα συμμετοχής είναι εδώ.

