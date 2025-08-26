Startup feedback από την Google, US Bank και τεράστιες εταιρείες της Silicon Valley στο VAIM 4!

Υπό την αιγίδα του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με χορηγό επικοινωνίας το Πρώτο Θέμα.Ο Jon V μας λέει:> Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας. Το μέλλον είναι τώρα. Το μέλλον είναι το