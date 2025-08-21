ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Grok Έλον Μασκ Τεχνητή νοημοσύνη Ιδιωτικότητα

Συνομιλίες χρηστών με το Grok του Έλον Μασκ εμφανίζονται στα αποτελέσματα του Google

Πρόκειται για σημαντικό κενό ασφάλειας για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης γιατί οι συνομιλίες μπορεί να περιέχουν ευαίσθητα ερωτήματα

Εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ έχουν εκτεθεί στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, από ό,τι φαίνεται χωρίς τη γνώση των χρηστών.

Κάθε φορά που οι χρήστες πατούν το κουμπί για να μοιραστούν τη συνομιλία με κάποιο άλλο πρόσωπο, δημιουργείται ένας μοναδικός σύνδεσμος. Την ίδια στιγμή είναι εύκολο να αναζητήσει κανένας τις συνομιλίες στο Διαδίκτυο.

Το BBC αναφέρει ότι το Google είχε καταγράψει σχεδόν 300.000 συνομιλίες από το Grok.

Η εμφάνιση των συνομιλιών με το Grok στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το περιοδικό Forbes, το οποίο μέτρησε περισσότερες από 370.000 συνομιλίες χρηστών στο Google.

Μεταξύ άλλων συνομιλιών υπήρχαν παραδείγματα όπου ζητήθηκε από το Grok να δημιουργήσει έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης, να δώσει σχέδια γευμάτων για απώλεια βάρους και να απαντήσει σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με ιατρικές παθήσεις, ακόμη και για την παρασκευή ναρκωτικών.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι χρήστες δοκίμαζαν τα όρια του τι θα έλεγε ή θα έκανε το Grok.

Ακόμη και αν τα στοιχεία της ταυτότητας κάθε χρήστη που ρωτά το Grok παραμένουν κρυμμένα, τα ερωτήματα μπορεί να έχουν ή να αποκαλύπτουν ευαίσθητες πληροφορίες.


