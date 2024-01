Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: Όλες οι διαφορές - Ποιο είναι καλύτερο

Τη νύχτα, το iPhone έχει το πιο φωτεινό υλικό από τα δύο. Αλλά το S24 Ultra μπορεί και πάλι να κάνει εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση 8K και καταφέρνει να επιδεικνύει μεγαλύτερη λεπτομέρεια χρώματος στις πιο σκοτεινές περιοχές του βίντεο.Η Samsung αύξησε τη μνήμη RAM στο Ultra μοντέλο της φέτος στα 12 GB, δίνοντάς της ένα πλεονέκτημα έναντι των 8 GB στο iPhone 15 Pro Max. Και τα δύο τηλέφωνα έχουν προεπιλογή αποθήκευσης 256 GB, με μοντέλα 512 GB και 1 TB να προσφέρονται επίσης για χρήστες που χρειάζονται όλο τον χώρο που μπορούν.Όταν συγκρίνετε το μέγεθος της μπαταρίας του Galaxy S24 Ultra και του iPhone 15 Pro Max, η Samsung παρέχει μια κυψέλη 5.000 mAh με το πακέτο τροφοδοσίας 4.441 mAh που βρίσκεται στο iPhone. Αλλά η καθαρή χωρητικότητα δεν λέει πάντα την πλήρη ιστορία όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.Τα δύο τηλέφωνα διαρκούν πραγματικά αρκετά όταν φορτίζονται, με τα δύο να διεκδικούν θέσεις στη λίστα με την καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου μας.Η Apple προσφέρει φόρτιση έως και 20 W στο iPhone 15 Pro Max, η οποία γεμίζει την μπαταρία στο 20% σε 15 λεπτά και στο 41% ​​σε 30 λεπτά. Το Galaxy S24 Ultra διαθέτει ενσύρματη υποστήριξη φόρτισης 45 W που το τροφοδοτεί στο 39% σε 15 λεπτά και στο 71% σε 30 λεπτά. Κανένα τηλέφωνο δεν συνοδεύεται από φορτιστή στη συσκευασία, επομένως θα χρειαστεί να αγοράσετε τον δικό σας.Οι δυνατότητες του iPhone 15 Pro Max δεν διατίθενται στην αγορά ως AI, αλλά εξακολουθούν να είναι μάλλον έξυπνες. Η διεπαφή iOS 17 του προσφέρει μοναδικές εμπειρίες όπως η κατάσταση αναμονής για να παρακολουθείτε τα γραφικά στοιχεία σας ενώ φορτίζεται το τηλέφωνό σας. NameDrop για εύκολη εναλλαγή στοιχείων επαφής με άλλους χρήστες iPhone. Ζωντανές μεταγραφές φωνητικού ταχυδρομείου των εισερχόμενων κλήσεων. και Check In για να ενημερώνετε τους φίλους και την οικογένειά σας για το πού βρίσκεστε. Ωστόσο, αυτά δεν είναι συγκεκριμένα για τη σειρά iPhone 15 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τελευταία χρόνια μοντέλων iPhone.Η Samsung εισήγαγε χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης φέρνοντας κάθε είδους νέες δυνατότητες στο τυπικό λειτουργικό σύστημα One UI 6 που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους. Μεταξύ των χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης του S24 Ultra είναι το Circle to Search — μια συντόμευση για την αναζήτηση υλικού όπως εμφανίζεται στην οθόνη. Μετάφραση κατά την κλήση μέσω κειμένου σε ομιλία (ακόμη και όταν καλείτε χρήστες συσκευών που δεν είναι S24), τη δυνατότητα σύνοψης και μετάφρασης άρθρων, κ.α.Οποια και αν είναι η επιλογή σας σε smartphone στο SHOPFLIX.gr θα τα βρείτε όλα και θα φτάσει στην ώρα του στην πόρτα σας σε όποια περιοχή και αν μένετε.Εκμεταλλευτείτε τις χειμερινές εκπτώσεις και μην ξεχνάτε ότι με κάθε σας αγορά κερδίζετε κουπόνι 5€ δώρο για την επόμενή σας παραγγελία.