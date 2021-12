H αγορά του αυτοκινήτου γίνεται ψηφιακή υπόθεση στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κατοχή ενός οχήματος έχει γίνει -ειδικά την περίοδο της πανδημίας- μια δυσανάλογα κοστοβόρα, αλλά και απαιτητική υπόθεση. Ταυτόχρονα, η μακροχρόνια ενοικίαση ενός οχήματος είτε από φυσικά πρόσωπα, είτε από επιχειρήσεις, απαιτεί υψηλά κόστη, ενώ προϋποθέτει μια σειρά, συχνά περίπλοκων, διαδικασιών. Υπό αυτά τα δεδομένα, που είχαν ήδη διαμορφωθεί προ πανδημίας, αλλά εντάθηκαν εξαιτίας της, η ευκολία και η ευελιξία στη μίσθωση αυτοκινήτου αναδεικνύονται σε κομβικά ζητήματα, με την τεχνολογία και την καινοτομία να δίνουν -και σε αυτή την περίπτωση- τη λύση.Στην ελληνική αγορά η απάντηση αυτή ακούει στο όνομα του instacar , μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας, που έχει δημιουργήσει η ομώνυμη startup, η οποία εισάγει εντελώς νέα δεδομένα στην παραδοσιακή αγορά της μίσθωσης οχημάτων.Για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, που δεν θέλουν να δεσμεύσουν κεφάλαια για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου ή για άκαμπτες μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, το instacar φαίνεται να δίνει μια λύση σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο, καθώς έχει εισάγει στην Ελλάδα την πρώτη συνδρομητική υπηρεσία αυτοκινήτου. Πρακτικά, μέσω της πλατφόρμας, ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση μπορεί να μισθώσει ένα όχημα για όσο χρόνο θέλει, με πολύ ελκυστικό κόστος και να το αλλάξει όποτε επιθυμεί.Η νεοφυής εταιρεία, που ήδη διαθέτει έναν στόλο μεγαλύτερο των(αυτοκίνητα, e-bikes, e-scooters) σε όλη την Ελλάδα, ήρθε να καλύψει το υφιστάμενο κενό ανάμεσα στο ακριβό για μακροχρόνια χρήση «rent-a-car» και στην απαιτητική και μη ευέλικτη επιλογή του παραδοσιακού leasing.Η καινοτομία που προτείνει το instacar έχει προσελκύσει, εκτός από το ενδιαφέρον των καταναλωτών, πολιτών και επιχειρήσεων, την ψήφο εμπιστοσύνης ηχηρών ονομάτων του επιχειρείν. Η startup, που ίδρυσαν οι Αντώνης Σαμοθράκης, Αντώνης Ζώης και Βασίλης Δαμιανός, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ.Αν και μετρά λιγότερα από τρία χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 2018 και έκανε επίσημο λανσάρισμα της υπηρεσίας τον Σεπτέμβριο του 2019, το instacar έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με το ευέλικτο συνδρομητικό μοντέλο αυτοκινήτου (car as a service). Μάλιστα, την περίοδο της πανδημικής κρίσης, το μοντέλο που υλοποιεί η ελληνική startup έχει προσφέρει σε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ηλεκτρονικού εμπορίου, μια ευέλικτη λύση για υπηρεσίες τις υπηρεσίες delivery στο λεγόμενο last mile.Το καινοτόμο εγχείρημα του instacar έχει την έμπρακτη χρηματοδοτική στήριξη του fund Velocity Partners, ενώ ο νέος γύρος χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε με την είσοδο του Olympia Group , αλλά και στρατηγικού επενδυτή από το χώρο της αυτοκίνησης. Μέσω της νέας χρηματοδότησης, το instacar θα επιταχύνει τον επενδυτικό του βηματισμό σε τεχνολογίες, θα διευρύνει το απασχολούμενο προσωπικό μέσω νέων προσλήψεων, ενώ θα επεκταθεί και σε νέες κατηγορίες οχημάτων.Συνολικά, τα νέα κεφάλαια θα στηρίξουν τον στόχο που έχει θέσει η ιδρυτική ομάδα του instacar: να γίνει το απόλυτο brand γύρω από την αυτοκίνηση σε Ελλάδα και εξωτερικό.«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους #instadrivers και αυτό αναγνωρίζεται καθημερινά από τους ίδιους. Δεν προσφέρουμε leasing, ούτε rent-a-car, δημιουργούμε μια νέα κατηγορία μεταξύ των δύο. Ο συνδρομητής του instacar είναι ο πρωταγωνιστής και δουλεύουμε καθημερινά για να κάνουμε όλο και καλύτερη την εμπειρία του», σχολίασαν οι founders του instacar.Οι χρήστες του instacar, καταβάλλοντας μία μηνιαία συνδρομή, μπορούν να αποκτήσουν καινούργια αυτοκίνητα ή και σαν καινούργια από επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες, εύκολα, γρήγορα και για όσους μήνες θέλουν.Με τη συνδρομή του στο instacar, ο χρήστης απαλλάσσεσαι από όλα τα έξοδα που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, εκτός των καυσίμων. Πρακτικά, ο χρήστης απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, όλα τα service και την αλλαγή ελαστικών, έχει κάλυψη μικτής ασφάλειας, ενώ μπορεί να επιστρέψει δωρεάν το αυτοκίνητό του όποτε το επιθυμεί.Η υπηρεσία του instacar χρησιμοποιεί state of the art τεχνολογία, για να εξασφαλίσει στον χρήστη την απόλυτη ευελιξία στην επιλογή οχήματος. Η υπηρεσία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και παρέχεται οnline μέσα από τέσσερα απλά βήματα αυτόματης προσφοράς, ενώ η συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη.Με αυτή τη φιλοσοφία, το instacar βελτιστοποιεί για τους αντιπροσώπους το απόθεμα μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία χρήστη και δίνει στους πελάτες την ελευθερία να οδηγούν ένα επιλεγμένο αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα θέλουν, με την ευελιξία να το επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή.