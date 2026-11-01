Πέθανε στα 34 η Ιρλανδή Ολυμπιονίκης Κιάρα Μαγκίν: Η μάχη με τον καρκίνο και ο γάμος λίγες μέρες πριν τον θάνατό της

Από το χρυσό της Ρώμης στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής της

Το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων που χάθηκε την τελευταία στιγμή

Η διάγνωση του καρκίνου και το μήνυμα αισιοδοξίας

Το τελευταίο αντίο σε μια πρωταθλήτρια που ενέπνευσε μια ολόκληρη χώρα

Γεννημένη στις 12 Μαρτίου 1992, στο Πόρταφερι της κομητείας Ντάουν της Βόρειας Ιρλανδίας, η Κιάρα Μαγκίν εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων που ανέδειξε ποτέ η χώρα της.Από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο και την επιμονή της, με την πορεία της να τη φέρνει στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις.Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021, ενώ η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της ήρθε τον Ιούνιο του 2024 στη Ρώμη.Στον τελικό των 1.500 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Ιρλανδή αθλήτρια πραγματοποίησε μια εξαιρετική κούρσα, αφήνοντας πίσω της τις αντιπάλους της και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 4:04.66.Η εικόνα της να πανηγυρίζει με την ιρλανδική σημαία στους ώμους, γεμάτη δάκρυα χαράς, έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης.Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ανέβει σε ευρωπαϊκό βάθρο. Είχε προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο Άμστερνταμ το 2016 και το ασημένιο στο Μόναχο το 2022.Η Μαγκίν κατείχε επίσης τα εθνικά ρεκόρ Ιρλανδίας στα 800 μέτρα, στα 1.000 μέτρα, στα 1.500 μέτρα και στο ένα μίλι, επιδόσεις που αποτυπώνουν τη σταθερά υψηλή παρουσία της στον παγκόσμιο στίβο.Το καλοκαίρι του 2024, λίγες εβδομάδες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, η Μαγκίν ετοιμαζόταν να διεκδικήσει μια ακόμη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.Όμως, μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή της στα προκριματικά των 1.500 μέτρων, αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα. Η απογοήτευσή της ήταν τεράστια.«Είμαι πραγματικά συντετριμμένη που δεν μπορώ να αγωνιστώ στους τρίτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανα ό,τι μπορούσα για να βρεθώ στη γραμμή εκκίνησης, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος μου», είχε δηλώσει τότε.Παρά την απογοήτευση, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ήθελε να επιστρέψει στους αγώνες και διατηρούσε ζωντανό ακόμη και το όνειρο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, η ζωή της θα άλλαζε οριστικά.Τον Μάιο του 2025 η Κιάρα Μαγκίν διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου, μια είδηση που ανέτρεψε όλα τα σχέδιά της.Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωσή της, ενημερώνοντας τους ανθρώπους που την ακολουθούσαν ότι είχε ήδη ξεκινήσει θεραπεία.«Είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτή τη δοκιμασία με την ίδια μαχητικότητα που είχα πάντα στον στίβο», είχε γράψει χαρακτηριστικά.Ακολούθησαν μήνες χημειοθεραπειών, νοσοκομειακών επισκέψεων και σωματικής εξάντλησης.Τον Ιανουάριο του 2026 αποκάλυψε ότι είχε ολοκληρώσει δώδεκα κύκλους χημειοθεραπείας πριν από τα Χριστούγεννα και περιέγραψε πόσο σημαντική ήταν για την ίδια η παρουσία της οικογένειάς της, των φίλων της και του αγαπημένου της σκύλου, Σαμ.Η αθλήτρια προσπαθούσε να βρίσκει χαρά ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες ημέρες, εκφράζοντας συχνά την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που λάμβανε.Τον Ιούνιο του 2026 μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρότητα της κατάστασής της, αποκαλύπτοντας ότι ο καρκίνος είχε φτάσει στο τέταρτο στάδιο και ότι η πρόγνωση ήταν δυσμενής.Παρά το βάρος της πραγματικότητας, επέμεινε ότι δεν ήθελε η υπόλοιπη ζωή της να καθορίζεται αποκλειστικά από την αρρώστια.Το μήνυμά της ήταν να αξιοποιεί τον χρόνο που της απομένει, να συνεχίζει να χαίρεται τις μικρές καθημερινές στιγμές και να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που αγαπά.Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον ιρλανδικό αθλητισμό.Η ομοσπονδία στίβου της Ιρλανδίας (Athletics Ireland) αποχαιρέτησε μια αθλήτρια που δεν ξεχώρισε μόνο για τις επιδόσεις και τα μετάλλιά της, αλλά και για τον χαρακτήρα της.«Η Κιάρα ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή και εμπνευσμένη προσωπικότητα που άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων. Το θάρρος, η ζεστασιά και το πνεύμα της θα αφήσουν μια διαρκή κληρονομιά», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.Η ομοσπονδία εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους οικείους της.