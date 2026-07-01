Ηρώδειο: Έπεσε η αυλαία στο αρχαίο θέατρο με τον Τζον Λέτζεντ

Από τον Σινάτρα στον Παβαρότι

Ο Στινγκ και το «ξωτικό»

Τι έλειπε; Η μπάντα του, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν κατάλαβε κανείς στην τελευταία συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο την τελευταία και ίσως πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου.Η φωνή του Λέτζεντ, κρυστάλλινη και γεμάτη συναίσθημα «απογείωσε» συνθέσεις που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λίστας τραγουδιών για την περιοδεία του «An Evening of Songs & Stories».Μια περιοδεία που χθες το βράδυ στο Ηρώδειο εξελίχθηκε τελικά σε μια μουσική αφήγηση όπου κάθε τραγούδι, ακόμη και οι γνωστές διασκευές που επέλεξε παρέπεμπε σε κάποια ιστορία της ζωής του.Αυτές τις ιστορίες ζωής ερμήνευσε χθες το βράδυ στο Ηρώδειο ο διάσημος μουσικός που κάθισε μόνος του στο πιάνο και «έγδυσε» τις συνθέσεις του από τις ενορχηστρωτικές τους δομές για να τις μεταμορφώσει σε μια σινεμασκόπ αναδρομή στο παρελθόν του.Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ υποκλίθηκε, μας ευχαρίστησε και αποχώρησε, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πολλοί από τους θεατές έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες από την τελευταία βραδιά λειτουργίας του Ηρωδείου.Τέτοιες μουσικές βραδιές σαν τη χθεσινή, έχει ζήσει πολλές το Ηρώδειο στην μακρόχρονη διαδρομή του από την δεκαετία του ‘60 μέχρι τις μέρες μας, αφού την σκηνή του πάτησαν τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.Στις 17 Μαΐου του 1962 ο Φρανκ Σινάτρα ξύπνησε κεφάτος στην Αθήνα, όπου έφτασε από το Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να δώσει δύο φιλανθρωπικές συναυλίες υπέρ των ανήμπορων παιδιών, στα οποία είχε πάντα μεγάλη αδυναμία.Πέρασε την μέρα του κάνοντας βόλτες στην πρωτεύουσα, επισκέφθηκε την Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά, την Πλάκα και το Μοναστηράκι, ενώ το απόγευμα έδωσε συνέντευξη τύπου και μετά έκανε πρόβα με την ορχήστρα του στο Ηρώδειο.Οι δύο εμφανίσεις του στις 17 και 18 του μήνα στο αρχαίο θέατρο ήταν sold out με τα εισητήρια να κοστίζουν 300, 200, 100 και 50 δραχμές και ήταν αναμφίβολα το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς.Είκοσι εννιά χρόνια μετά τον Φρανκ, στις 27 Ιουλίου του 1991 η Αθήνα «βράζει» όχι μόνο από την ζέστη αλλά και από την παράνοια για την συναυλία του Λουτσιάνο Παβαρότι στο αρχαίο θέατρο.Ο χαμός που έγινε με τα εισητήρια προκάλεσε σάλο, αφού έφτασαν να πωλούνται στην μαύρη αγορά, ενώ οι ουρές στην παλιά στοά Σπυρομήλιου όταν άρχισε η διάθεσή τους σχηματίστηκαν από τα ξημερώματα.Οι θεατές που κατέκλυσαν το Ηρώδειο απόλαυσαν τον διάσημο τενόρο που κρατούσε το λευκό μαντήλι για να σκουπίζει τον ιδρώτα του μπροστά σε ένα ετερόκλητο κοινό που το αποτελούσαν επιχειρηματίες, εφοπλιστές, κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας και καλλίγραμμες μαυρισμένες καλλονές που άφησαν για μια μέρα την Μύκονο για πάνε Ηρώδειο.Τον Ιούνιο του 2018 ο Στινγκ που τυγχάνει αγαπημένος του ελληνικού κοινού-είχε έρθει πρώτη φορά με τους Πολίς και την δεύτερη φορά μόνος του στη Νέα Φιλαδέλφεια-εμφανίζεται στο αρχαίο θέατρο.Είναι 23 του μήνα και κανείς δεν περιμένει βροχή, αλλά η καλοκαιρινή μπόρα που ξεσπάει καθυστερεί την πολυαναμενόμενη συναυλία του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη.Το κοινό περιμένει υπομονετικά να σκουπιστούν τα νερά στην σκηνή, κάτι για το οποίο φροντίζει ο ίδιος ο Στινγκ που εμφανίζεται με σκούπα και αρχίζει να διώχνει τα νερά από την σκηνή μέσα σε αποθέωση.Στην συναυλία τα έδωσε όλα παίζοντας επιτυχίες των Πολίς και από την σόλο καριέρα του σε έναν χώρο από τους αγαπημένους του, μπροστά σε ένα κοινό που τον αποθέωσε.Ένα χρόνο αργότερα οι Φλόρενς & Δε Μασίν έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι τρεις συναυλίες τους ξεπουλάνε, αφού έχουν φανατικό κοινό στη χώρα μας.Η πρώτη λαμβάνει χώρα στο Ηρώδειο και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι όλοι παρακάλαγαν για ένα εισιτήριο αφού ειδικά γι΄ αυτή την συναυλία το sold out ήταν ακαριαίο.Το «ξωτικό» εμφανίζεται με ένα μακρύ φόρεμα και ξυπόλητη στην σκηνή του αρχαίου θεάτρου προκαλώντας παροξυσμό και πήρε το κοινό μαζί της σε μια συναυλία που έμεινε αξέχαστη.