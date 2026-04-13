Ο αρσενικός μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά: Το χρονικό της διάσωσης που συγκίνησε

Τον περίμενε το ταίρι του...

Ο πρεβευτής της Δαδιάς

Ο «Ιωάννα» στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του κι αυτό είναι που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση στους ανθρώπους του ΟΦΥΠΕΚΑ. «Βρέθηκε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς,«περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που κατανάλωσε το δηλητηριασμένο δόλωμα». Μια τέτοια απόσταση σημαίνει ότι είχε περάσει αρκετή ώρα από τη στιγμή που είχε καταναλώσει τη θανατηφόρα τροφή και γι’ αυτόν ο χρόνος μετρούσε πλέον αντίστροφα.Σε μια μάχη με τον χρόνο και τις αποστάσεις, το πουλί, σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα και κατόπιν στον Σταθμό Α’ Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ, που διαθέτει μέσα, προσωπικό και μεγαλύτερη εμπειρία για τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί, ο μαυρόγυπας υποβλήθηκε σε οροθεραπεία, προκειμένου να αποβάλει τις τοξίνες και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά γρήγορα στη θεραπεία.Κι αυτό ήταν αναπάντεχα πολύ καλό για τη γρήγορη επιστροφή του. «Παρότι τα πρωτόκολλα νοσηλείας προβλέπουν παραμονή τουλάχιστον μίας εβδομάδας στην υποδομή περίθαλψης, κρίθηκε απαραίτητο να επιστρέψει νωρίτερα, καθώς πρόκειται για ενήλικο άτομο σε περίοδο αναπαραγωγής» ανέφερε σχετικά ο ΟΦΥΠΕΚΑ. «Σε περίπτωση που ανήκε σε ζευγάρι, η απουσία του θα μπορούσε να οδηγήσει τον άλλο γονέα σε εξάντληση, καθώς το ένστικτο τον κρατά στη φωλιά να εκκολάπτει το αβγό» ανέφεραν οι ερευνητές του Οργανισμού.Σύμφωνα με τα δεδομένα του νέου πομπού, που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο στο πουλί, όταν απελευθερώθηκε, δεν προσέγγισε κάποια φωλιά -διαπίστωση που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ή δεν είχε αυτή την περίοδο ταίρι ή ότι το θηλυκό δεν άντεξε άλλο μόνο του στη φωλιά τους... Ωστόσο, από την ιστορία του φαίνεται ότι ο «Ιωάννα» είτε αυτή την περίοδο είτε την επόμενη θα ξαναβρεί το ταίρι του κάπου στη Δαδιά, στη μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, που φιλοξενεί 36-47 ζευγάρια. Μπορεί η πρόσφατη απώλεια των 9 ενήλικων μαυρόγυπων να …τρόμαξε ολόκληρη την αποικία και τους επιστήμονες του Κέντρου, (καθώς το είδος του μαυρόγυπα αναπαράγεται με εξαιρετικά αργό ρυθμό, με ένα μόλις νεοσσό τον χρόνο), αλλά κάθε ενήλικο άτομο που ζευγαρώνει, όπως ο «Ιωάννα», έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του πληθυσμού.Σε όλη τη Δαδιά, άλλωστε, μετά τη μεγάλη οικολογική καταστροφή του 2023 η πανίδα και η χλωρίδα -ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον, αγωνίζεται σήμερα να επιστρέψει. Η παρουσία του Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) αποτελεί «πιστοποιητικό» της καλής κατάστασης του δάσους που αναγεννάται, αφού το είδος απαιτεί μεγάλα δέντρα (όπως πεύκα και βελανιδιές) για να χτίσει τις φωλιές του. Αυτός είναι και ο λόγος που η προσπάθεια διάσωσης της τελευταίας διετίας περιλαμβάνει τη δημιουργία τεχνητών φωλιών για την υποβοήθηση της αναπαραγωγής καθώς και τη λειτουργία ταΐστρας για την εξασφάλιση καθαρής τροφής.Δύο χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η κατάσταση για τους μαυρόγυπες και τα όρνια στον Έβρο παρουσίασε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία ανατράπηκε από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, αλλά η αίσια κατάληξη της περιπέτειας του «Ιωάννα» επαναφέρει τη διατήρηση της ελπίδας.Το 2025 είχε, μάλιστα, καταγραφεί αριθμός- ρεκόρ για τον πληθυσμό του μαυρόγυπα στην περιοχή, διαψεύδοντας τους αρχικούς φόβους για ολική κατάρρευση της αποικίας. Τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε επίσης η γέννηση των πρώτων νεοσσών στις τεχνητές φωλιές που τοποθέτησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, γεγονός που απέδειξε την επιτυχία των μέτρων αποκατάστασης των θέσεων φωλεοποίησης.Πίσω από τους αριθμούς που δίνονται τακτικά στη δημοσιότητα για τις φτερωτές αποικίες του Έβρου, αποδεικνύεται ότι ο μαυρόγυπας ήταν και παραμένει ο πρεσβευτής της Δαδιάς και ολόκληρης της περιοχής του Έβρου, «μια επιτυχημένη προσπάθεια σε ένα διαταραγμένο και λίαν ευαίσθητο οικολογικό περιβάλλον».Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η παρουσία του μετέτρεψε την Δαδιά από ένα απομονωμένο χωριό του Έβρου σε έναν διεθνή προορισμό οικοτουρισμού (Brand Name), ιδιαίτερα γνωστό στους κύκλους των birdwatchers, δημιουργώντας παράλληλα ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην προστασία της φύσης και όχι στην εκμετάλλευσή της.Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από το 2023, κατά μέσο όρο επισκέπτονταν την περιοχή Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου 35000 άτομα (μια σημαντική τουριστική και οικονομική ένεση για την τοπική οικονομία των μεταξωτών Σουφλίου, κρασιών, αλλαντικών κ.ά.) ενώ υπήρξε και χρονιά που άγγιξε τους 50.000 επισκέπτες. Ανάμεσα στους επισκέπτες και χιλιάδες μαθητές που επισκέφθηκαν την Δαδιά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι -η εξαφάνιση του «Ιωάννα» και των ομοίων του- θα μπορούσε να προκαλέσει μια επικίνδυνη «αλυσίδα θανάτου» με σοβαρές οικολογικές και υγειονομικές επιπτώσεις για ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο.