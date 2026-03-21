Δαδιά: Δηλητηρίασαν δώδεκα μαυρογύπες, νεκροί οι εννέα
ΕΛΛΑΔΑ
Μαυρόγυπας Δαδιά

Δαδιά: Δηλητηρίασαν δώδεκα μαυρογύπες, νεκροί οι εννέα

H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ζητά την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Δαδιά: Δηλητηρίασαν δώδεκα μαυρογύπες, νεκροί οι εννέα
20 ΣΧΟΛΙΑ
Εννέα μαυρόγυπες είναι νεκροί, σε σύνολο 12 που βρέθηκαν δηλητηριασμένοι στο δάσος της Δαδιάς, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που ζητά την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων χρόνων, με κύριο θύμα τον εμβληματικό Μαυρόγυπα, πτωματοφάγο αρπακτικό-σύμβολο του Δάσους της Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών δράσεων διατήρησης. Από την προηγούμενη Πέμπτη, 12 Μαυρόγυπες βρέθηκαν δηλητηριασμένοι από ανθρώπινο χέρι, 9 από τους οποίους νεκροί» αναφέρει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύεται από φωτογραφίες με τα δηλητηριασμένα πτηνά.

«Όταν, παρά το γεγονός ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993, παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους, παρά την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, λαμβάνει χώρα ένα τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, σημαίνει ότι η ατιμωρησία και η περιφρόνηση των δραστών για τους θεσμούς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καλούμε τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δεσμευτούν για την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει η Πολιτεία για την έρευνα των πλέον σοβαρών κακουργημάτων», αναφέρει η οργάνωση υπογραμμίζοντας πως «το περιστατικό αυτό αποτελεί ηχηρό κάλεσμα πως είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους να αρχίσουν να ταυτοποιούνται και να καταδικάζονται οι δράστες τέτοιων κακουργημάτων».
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

