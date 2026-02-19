Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική

Το «Τεστ Παπ» και η θεμελίωση νέου επιστημονικού κλάδου

Ο Γεώργιος Παπανικολάου στο κέντρο και η σύζυγός του, Μάχη, (μπροστά του) με συγγενικά τους πρόσωπα. Βρίσκονται πάνω στο πλοίο «Queen Mary» το 1957 εν πλω για την Ελλάδα

Το τέλος μιας μεγάλης πορείας

Σταδιακά όμως ο άγνωστος μετανάστης κατέκτησε τον επιστημονικό κόσμο. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, όπου εξελίχθηκε σε τακτικό καθηγητή Ανατομίας και Ιστολογίας.Από τις έρευνες στη γενετική και την ενδοκρινολογία στράφηκε στη μελέτη των κυττάρων και το 1923 εφάρμοσε τη μέθοδό του σε γυναίκες. Το 1928 παρουσίασε για πρώτη φορά τη χρήση κυτταρολογικού επιχρίσματος για τη διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η επιστημονική κοινότητα υποδέχθηκε την ανακάλυψη με σκεπτικισμό, καθώς έως τότε θεωρείτο ότι διάγνωση ήταν δυνατή μόνο με χειρουργική τομή.Το 1943, μαζί με τον καθηγητή Έρμπερτ Τράουστ, δημοσίευσε τη μονογραφία «Διάγνωσις του καρκίνου της μήτρας μέσω των κολπικών επιχρισμάτων», που άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια εφαρμογή της μεθόδου.Ο Παπανικολάου θεμελίωσε την «αποφολιδωτική κυτταρολογία», δημιουργώντας ουσιαστικά έναν νέο επιστημονικό κλάδο. Η μέθοδος που έλαβε το όνομά του – «Μέθοδος Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ» – καθιέρωσε την προληπτική ιατρική στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.Το 1954 δημοσίευσε το μνημειώδες έργο «Άτλαντας της Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας», βιβλίο-σταθμό για την ιατρική του 20ού αιώνα.Παρότι έχασε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ, το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς ως εξαιρετικά πρωτοποριακό και σωτήριο για την υγεία των γυναικών.Τον Νοέμβριο του 1961 εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι για να οργανώσει Καρκινολογικό Ινστιτούτο. Η ένταση της εργασίας και η κούραση υπήρξαν καθοριστικές. Στις 19 Φεβρουαρίου 1962 έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή.Ο θάνατός του αποτέλεσε μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 158 επιστημονικά άρθρα και πέντε συγγράμματα, που παραμένουν σημείο αναφοράς.Σήμερα, περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τον θάνατό του, το «Τεστ Παπ» εξακολουθεί να σώζει ζωές. Ο Γεώργιος Παπανικολάου δεν τιμήθηκε με Νόμπελ· τιμήθηκε όμως με κάτι σπουδαιότερο: την αιώνια ευγνωμοσύνη εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.