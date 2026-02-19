Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική
STORIES
Γιώργος Παπανικολάου Τεστ Παπανικολάου Τεστ ΠΑΠ Σαν Σήμερα

Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική

Σαν σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 1962, έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας γιατρός και θεμελιωτής της αποφολιδωτικής κυτταρολογίας

Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σαν σήμερα, στις 19 Φεβρουαρίου 1962, πέθανε στο Μαϊάμι της Φλόριντα από καρδιακή προσβολή ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο κορυφαίος Έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευνητής που έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης του «Τεστ Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ». Η μέθοδός του για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει σώσει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών παγκοσμίως και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της σύγχρονης ιατρικής.

Από την Κύμη στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου

Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας στις 13 Μαΐου 1883. Πατέρας του ήταν ο γιατρός Νικόλαος Παπανικολάου, που διετέλεσε δήμαρχος Κύμης και βουλευτής Ευβοίας.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών εισήχθη, το 1898, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο του το 1904, μόλις 21 ετών. Παρά την επιθυμία του πατέρα του να ακολουθήσει στρατιωτική ιατρική καριέρα, εκείνος αρνήθηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Όχι δεν θέλω γίνω στρατιωτικός γιατρός. Θέλω να μείνω ελεύθερος… Θέλω την ελευθερία μου, την γλυκιά μου ελευθερία».

Φιλομαθής και ανήσυχο πνεύμα, ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τη μουσική – έπαιζε βιολί επί οκτώ χρόνια – ενώ επηρεάστηκε από στοχαστές όπως ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γκαίτε, ο Καντ και ο Σοπενχάουερ.

Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική
Ο διάσημος Ελληνας γιατρός αγαπούσε με πάθος τη μουσική. Στα γυμνασιακά του χρόνια ασχολήθηκε με το βιολί περίπου 8 χρόνια


Το 1907 μετέβη στη Γερμανία για ανώτερες σπουδές στη Βιολογία, σπουδάζοντας στην Ιένα, στο Φράιμπουργκ και στο Μόναχο. Το 1910 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας με εργασία για τη διαφοροποίηση του φύλου στις δαφνίδες. Τότε έγραψε στον πατέρα του:

Κλείσιμο
«Δεν είμαι πλέον ονειροπόλος. Η επιστήμη με άρπαξε από τα χέρια του Νίτσε. Πατώ απάνω σε έδαφος στερεό…».

Η μετανάστευση στην Αμερική και η επιστημονική καταξίωση

Το 1913 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του, Ανδρομάχη Μαυρογένη. Τα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα: εργάστηκαν σε εμπορικό κατάστημα με χαμηλές αποδοχές.

Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική
Mε τη σύζυγό του, Μάχη Μαυρογένους, η οποία ήταν απόγονος της Μαντώς Μαυρογένους


Σταδιακά όμως ο άγνωστος μετανάστης κατέκτησε τον επιστημονικό κόσμο. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, όπου εξελίχθηκε σε τακτικό καθηγητή Ανατομίας και Ιστολογίας.

Από τις έρευνες στη γενετική και την ενδοκρινολογία στράφηκε στη μελέτη των κυττάρων και το 1923 εφάρμοσε τη μέθοδό του σε γυναίκες. Το 1928 παρουσίασε για πρώτη φορά τη χρήση κυτταρολογικού επιχρίσματος για τη διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η επιστημονική κοινότητα υποδέχθηκε την ανακάλυψη με σκεπτικισμό, καθώς έως τότε θεωρείτο ότι διάγνωση ήταν δυνατή μόνο με χειρουργική τομή.

Το 1943, μαζί με τον καθηγητή Έρμπερτ Τράουστ, δημοσίευσε τη μονογραφία «Διάγνωσις του καρκίνου της μήτρας μέσω των κολπικών επιχρισμάτων», που άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια εφαρμογή της μεθόδου.

Το «Τεστ Παπ» και η θεμελίωση νέου επιστημονικού κλάδου

Ο Παπανικολάου θεμελίωσε την «αποφολιδωτική κυτταρολογία», δημιουργώντας ουσιαστικά έναν νέο επιστημονικό κλάδο. Η μέθοδος που έλαβε το όνομά του – «Μέθοδος Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ» – καθιέρωσε την προληπτική ιατρική στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Το 1954 δημοσίευσε το μνημειώδες έργο «Άτλαντας της Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας», βιβλίο-σταθμό για την ιατρική του 20ού αιώνα.

Παρότι έχασε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ, το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς ως εξαιρετικά πρωτοποριακό και σωτήριο για την υγεία των γυναικών.

Γεώργιος Παπανικολάου, o εφευρέτης του «Τεστ Παπ» που άλλαξε για πάντα την ιατρική
Ο Γεώργιος Παπανικολάου στο κέντρο και η σύζυγός του, Μάχη, (μπροστά του) με συγγενικά τους πρόσωπα. Βρίσκονται πάνω στο πλοίο «Queen Mary» το 1957 εν πλω για την Ελλάδα


Το τέλος μιας μεγάλης πορείας

Τον Νοέμβριο του 1961 εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι για να οργανώσει Καρκινολογικό Ινστιτούτο. Η ένταση της εργασίας και η κούραση υπήρξαν καθοριστικές. Στις 19 Φεβρουαρίου 1962 έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή.

Ο θάνατός του αποτέλεσε μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 158 επιστημονικά άρθρα και πέντε συγγράμματα, που παραμένουν σημείο αναφοράς.

Σήμερα, περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τον θάνατό του, το «Τεστ Παπ» εξακολουθεί να σώζει ζωές. Ο Γεώργιος Παπανικολάου δεν τιμήθηκε με Νόμπελ· τιμήθηκε όμως με κάτι σπουδαιότερο: την αιώνια ευγνωμοσύνη εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης