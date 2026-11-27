Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών υποστηρίζει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύναμη ισχυρότερη από την πυρηνική ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να υποκαταστήσει τον άνθρωπο και, εν τέλει, να τον καταστήσει περιττό





Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υποστήριξε ότι ο Θεός θα αναθέσει στους χριστιανούς την αποστολή να θέσουν υπό έλεγχο την τεχνητή νοημοσύνη, αποδίδοντας μάλιστα ιδιαίτερη ευθύνη στη Ρωσία, λόγω του συνδυασμού της επιστημονικής ανάπτυξης και της θρησκευτικής πίστης που, σύμφωνα με τον ίδιο, χαρακτηρίζει τη χώρα.







Όπως αναφέρει η Washington Post, ο Κύριλλος παρουσίασε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και επιστήμονες που εργάζονται για την εξέλιξή της ανησυχούν για το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχό της.



Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο προηγούμενο της ανακάλυψης της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο προς όφελος όσο και εις βάρος του ανθρώπου. Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, εκτίμησε ότι οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι.







Στη συνέχεια περιέγραψε ένα ακόμη πιο ακραίο ενδεχόμενο: συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα έχουν αναλάβει τον έλεγχο βασικών λειτουργιών της ανθρώπινης κοινωνίας να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν είναι πλέον απαραίτητοι.



«Η εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης του Ιωάννη φαίνεται πιο κοντά από ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Κατά την εκτίμησή του, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και η πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσεων έχουν δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη πλεονεκτήματα που δύσκολα μπορεί να αντισταθμίσει ο άνθρωπος. Εντόπισε, ωστόσο, δύο χαρακτηριστικά στα οποία, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να υπερτερεί ο άνθρωπος: τη βούληση και την ηθική.



Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί, κατά τον Πατριάρχη Μόσχας, προϋπόθεση για να παραμείνουν οι αποφάσεις στα χέρια των ανθρώπων και να χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως εργαλείο, αντί να μετατραπεί σε παράγοντα που καθορίζει αυτόνομα τις ανθρώπινες επιλογές.



Ο Κύριλλος συνέδεσε την αντιμετώπιση των τεχνολογικών κινδύνων με τη διατήρηση της θρησκευτικής πίστης, υποστηρίζοντας ότι ο σύγχρονος καταναλωτικός πολιτισμός αποδυναμώνει την ανθρώπινη βούληση και τις ηθικές αντιστάσεις.



Με τις προφητείες της Αποκάλυψης του Ιωάννη συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος , υποστηρίζοντας ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύναμη ισχυρότερη από την πυρηνική ενέργεια , η οποία θα μπορούσε να υποκαταστήσει τον άνθρωπο στη λήψη αποφάσεων και, στο χειρότερο σενάριο, να τον καταστήσει περιττό.Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υποστήριξε ότι ο Θεός θα αναθέσει στους χριστιανούς την αποστολή να θέσουν υπό έλεγχο την τεχνητή νοημοσύνη, αποδίδοντας μάλιστα ιδιαίτερη ευθύνη στη Ρωσία, λόγω του συνδυασμού της επιστημονικής ανάπτυξης και της θρησκευτικής πίστης που, σύμφωνα με τον ίδιο, χαρακτηρίζει τη χώρα.Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την ολομέλεια του 28ου Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, με κεντρικό θέμα την ενότητα του λαού και την πνευματική κυριαρχία ως θεμέλια της ανάπτυξης της Ρωσίας.Όπως αναφέρει η Washington Post, ο Κύριλλος παρουσίασε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και επιστήμονες που εργάζονται για την εξέλιξή της ανησυχούν για το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχό της.Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο προηγούμενο της ανακάλυψης της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο προς όφελος όσο και εις βάρος του ανθρώπου. Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, εκτίμησε ότι οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι.Ο Ρώσος Πατριάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην αυξανόμενη τάση των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ως αντικειμενικές αλήθειες, σε αντίθεση με τις ανθρώπινες απόψεις, που συχνά είναι αντιφατικές ή περιορισμένες από την έλλειψη γνώσεων. Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο να αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου μαντείου, του οποίου οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται ως αδιαμφισβήτητες.Στη συνέχεια περιέγραψε ένα ακόμη πιο ακραίο ενδεχόμενο: συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα έχουν αναλάβει τον έλεγχο βασικών λειτουργιών της ανθρώπινης κοινωνίας να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν είναι πλέον απαραίτητοι.«Η εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης του Ιωάννη φαίνεται πιο κοντά από ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά.Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, για να εξηγήσει σε ποιους τομείς θεωρεί ότι οι μηχανές έχουν ήδη ξεπεράσει τους ανθρώπους, ο Κύριλλος αναφέρθηκε στους κορυφαίους σκακιστές, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τα ισχυρότερα υπολογιστικά συστήματα, στους ανθρώπους με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά και στους πολύγλωσσους μεταφραστές.Κατά την εκτίμησή του, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και η πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσεων έχουν δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη πλεονεκτήματα που δύσκολα μπορεί να αντισταθμίσει ο άνθρωπος. Εντόπισε, ωστόσο, δύο χαρακτηριστικά στα οποία, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να υπερτερεί ο άνθρωπος: τη βούληση και την ηθική.Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί, κατά τον Πατριάρχη Μόσχας, προϋπόθεση για να παραμείνουν οι αποφάσεις στα χέρια των ανθρώπων και να χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως εργαλείο, αντί να μετατραπεί σε παράγοντα που καθορίζει αυτόνομα τις ανθρώπινες επιλογές.Ο Κύριλλος συνέδεσε την αντιμετώπιση των τεχνολογικών κινδύνων με τη διατήρηση της θρησκευτικής πίστης, υποστηρίζοντας ότι ο σύγχρονος καταναλωτικός πολιτισμός αποδυναμώνει την ανθρώπινη βούληση και τις ηθικές αντιστάσεις.

Εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι χριστιανοί θα κληθούν να αποτρέψουν ένα μέλλον, στο οποίο η ανθρώπινη ύπαρξη θα υποβαθμιστεί έναντι της μηχανικής νοημοσύνης.



Στο σημείο αυτό η ομιλία του απέκτησε και πολιτική διάσταση. Ο Πατριάρχης παρουσίασε τη Ρωσία ως χώρα που μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στη διεθνή προσπάθεια ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη, όπως υποστήριξε, στη συνύπαρξη υψηλού επιπέδου τεχνολογικών γνώσεων και ισχυρών θρησκευτικών πεποιθήσεων.



Παρουσίασε επίσης τη χώρα του ως εναλλακτικό πρότυπο απέναντι σε έναν πολιτισμό που στηρίζεται στην κατανάλωση, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, θεμελιωμένο σε διαχρονικές πνευματικές αξίες.



Από τη Μόσχα στο Βατικανό

Ο Κύριλλος δεν είναι ο μοναδικός θρησκευτικός ηγέτης που έχει εκφράσει ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει επίσης αναδείξει τα ηθικά διλήμματα που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας. Στην εγκύκλιο Magnifica Humanitas, τον Μάιο του 2026, επισήμανε τη θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στις ανθρώπινες εμπειρίες και στις δυνατότητες των υπολογιστικών συστημάτων.



Στο επίκεντρο της προσέγγισης του Βατικανού βρίσκεται η διατήρηση της ανθρώπινης ευθύνης για τις τεχνολογικές εξελίξεις και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.



Η διαφοροποίηση στην περίπτωση του Κυρίλλου είναι η ευθεία σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τις βιβλικές προφητείες για το τέλος του κόσμου, αλλά και η ιδιαίτερη αποστολή που ο ίδιος αποδίδει στη Ρωσία για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου.