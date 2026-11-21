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Ο παίκτης που «χάθηκε» από τον ΠΑΟΚ: Έξι χρόνια στην Τούμπα και τώρα τον θέλουν Άρσεναλ και Λίβερπουλ!
Ο παίκτης που «χάθηκε» από τον ΠΑΟΚ: Έξι χρόνια στην Τούμπα και τώρα τον θέλουν Άρσεναλ και Λίβερπουλ!
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από τις ακαδημίες ενός συλλόγου και στη συνέχεια ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, χωρίς να καταφέρουν να φορέσουν ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας
Κάποιες φορές, μάλιστα, η εξέλιξή τους είναι τέτοια που δημιουργεί εκ των υστέρων την αίσθηση πως κάτι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο 21χρονος επιθετικός που πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη Μόντσα και έχει αρχίσει να απασχολεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης.
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