Ο παίκτης που «χάθηκε» από τον ΠΑΟΚ: Έξι χρόνια στην Τούμπα και τώρα τον θέλουν Άρσεναλ και Λίβερπουλ!

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από τις ακαδημίες ενός συλλόγου και στη συνέχεια ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, χωρίς να καταφέρουν να φορέσουν ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας