Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Άρη με τον Γιόβιτς
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Άρη με τον Γιόβιτς
Ο Σέρβος γκαρντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και τέθηκε νοκ άουτ για την αποψινή αναμέτρηση των «κίτρινων» απέναντι στη Λε Μαν
Μία σημαντική απουσία καλείται να διαχειριστεί ο Άρης, λίγες ώρες πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λε Μαν, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στέφαν Γιόβιτς.
Ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο προέκυψε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μάλιστα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.
Η επιστροφή του τοποθετείται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τις αναμετρήσεις απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων και την Μπούργος.
Ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο προέκυψε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μάλιστα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.
Η επιστροφή του τοποθετείται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τις αναμετρήσεις απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων και την Μπούργος.
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