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Με βασικό Κωστούλα η Μπράιτον πέρασε από το Μάντσεστερ, 1-0 τη Σίτι, δείτε τα γκολ από την Premier League
Με βασικό Κωστούλα η Μπράιτον πέρασε από το Μάντσεστερ, 1-0 τη Σίτι, δείτε τα γκολ από την Premier League
Οι «γλάροι» πέτυχαν σπουδαίο διπλό και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς, ισοπαλία για τη Χαλ του Τζολάκη 2-2 με την Ίπσουιτς
Η Μπράιτον πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Σίτι και με βασικό τον Μπάμπη Κωστούλα πέρασε με 1-0 από το Μάντσεστερ για την 9η αγωνιστική της Premier League.
Το γκολ του Αγιάρι στο 11ο λεπτό έκρινε το ματς, με τον Έλληνα διεθνή να παίζει για 72 λεπτά και να γίνεται αλλαγή από τον Χίσελγουντ. Η Μπράιτον με αυτή τη νίκη, μείωσε στο -2 από τις πρωτοπόρους Σίτι και Άρσεναλ, με την ομάδα του Αρτέτα να παίζει αύριο μεγάλο ματς με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Τσέλσι νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» και την έριξε κι άλλο στη βαθμολογία.
Η Χαλ με βασικό τον Κωνσταντή Τζολάκη, βρέθηκε να χάνει από την Ίπσουιτς, γύρισε το ματς στο 2-1 αλλά τελικά δεν πήρε τη νίκη, στο 2-2 οι δύο ομάδες.
Η Μπόρνμουθ πήρε σημαντική νίκη 2-0 τη Λιντς, με το ίδιο σκορ και η Μπρέντφορντ τη Νότιγχαμ. Καλύτερη η Κόβεντρι, επικράτησε 3-1 της Σάντερλαντ.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Το γκολ του Αγιάρι στο 11ο λεπτό έκρινε το ματς, με τον Έλληνα διεθνή να παίζει για 72 λεπτά και να γίνεται αλλαγή από τον Χίσελγουντ. Η Μπράιτον με αυτή τη νίκη, μείωσε στο -2 από τις πρωτοπόρους Σίτι και Άρσεναλ, με την ομάδα του Αρτέτα να παίζει αύριο μεγάλο ματς με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Τσέλσι νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» και την έριξε κι άλλο στη βαθμολογία.
Η Χαλ με βασικό τον Κωνσταντή Τζολάκη, βρέθηκε να χάνει από την Ίπσουιτς, γύρισε το ματς στο 2-1 αλλά τελικά δεν πήρε τη νίκη, στο 2-2 οι δύο ομάδες.
Η Μπόρνμουθ πήρε σημαντική νίκη 2-0 τη Λιντς, με το ίδιο σκορ και η Μπρέντφορντ τη Νότιγχαμ. Καλύτερη η Κόβεντρι, επικράτησε 3-1 της Σάντερλαντ.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας
Αστον Βίλα-Φούλαμ
Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11
Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 21 -8αγ.
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15 -8αγ.
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Ίπσουιτς 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11 -8αγ.
Άστον Βίλα 11 -8αγ.
Χαλ 11
Έβερτον 10 -8αγ.
Τότεναμ 9 -8αγ.
Κόβεντρι 9
Φούλαμ 8 -8αγ.
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7 -8αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
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