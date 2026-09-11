The Football Show: Το απόλυτο του Παναθηναϊκού και η συνέντευξη Ελ Αραμπί
SPORTS
The Football Show Εκπομπή Παναθηναϊκός

The Football Show: Το απόλυτο του Παναθηναϊκού και η συνέντευξη Ελ Αραμπί

Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Το 3x3 του παναθηναϊκού και συνέντευξη Ελ Αραμπί - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Το απόλυτο του Παναθηναϊκού και η συνέντευξη Ελ Αραμπί
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

-Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ο Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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