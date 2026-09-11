Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου
Επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, με οκτώ οχήματα.
Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, με οκτώ οχήματα.
Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
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