Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χίος

Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου

Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου
Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 11 το βράδυ της Πέμπτης επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.

Μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης