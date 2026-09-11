Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου
Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου
Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 11 το βράδυ της Πέμπτης επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.
Μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.
Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.
Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.
Μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.
Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.
Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.
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