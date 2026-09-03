Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Σοκ με Εμπαπέ: Αυτό ήταν το σχέδιο απαγωγής του σταρ της Ρεάλ – Ο “εγκέφαλος” και τα κινητά μέσα από τη φυλακή
Σοκ με Εμπαπέ: Αυτό ήταν το σχέδιο απαγωγής του σταρ της Ρεάλ – Ο “εγκέφαλος” και τα κινητά μέσα από τη φυλακή
Ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν μπει στο στόχαστρο γαλλικής συμμορίας, στο πλαίσιο σχεδίου απαγωγών που αφορούσε συνολικά 26 διάσημους και εύπορους ανθρώπους
Βρισκόμενος στη φυλακή για οργανωμένη ληστεία και μαστροπεία, ένας 18χρονος φέρεται να σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον 26 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ποδοσφαιριστές, ράπερ και πλούσιοι επιχειρηματίες.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά την επίθεση σε βάρος ενός ωρολογοποιού τον περασμένο Απρίλιο στο Νεϊγί-σιρ-Σεν.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι γαλλικές Αρχές και αναπαρήγαγαν τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, στη λίστα των πιθανών στόχων βρίσκονταν παίκτες, ράπερ και επιφανείς, με το όνομα του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζει.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά την επίθεση σε βάρος ενός ωρολογοποιού τον περασμένο Απρίλιο στο Νεϊγί-σιρ-Σεν.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι γαλλικές Αρχές και αναπαρήγαγαν τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, στη λίστα των πιθανών στόχων βρίσκονταν παίκτες, ράπερ και επιφανείς, με το όνομα του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζει.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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