Παναθηναϊκός: Τι σημαίνει η ισοπαλία στο πρώτο ματς και τι δείχνει για πρόκριση

Οι «πράσινοι» δεν βρίσκονται φυσικά πρώτη φορά σε παρόμοια θέση.Και λέγοντας το παραπάνω εννοούμε να έχουν παραχωρήσει ισοπαλία στην έδρα τους σε προκριματικό αγώνα ευρωπαϊκών κυπέλλων.Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» έχει μείνει στην ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, άλλες τρεις φορές. Σε όλες πανηγύρισε στο τέλος την πρόκριση!Αρχικά τη σεζόν 1995/96, για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Παναθηναϊκός είχε μείνει στο 0-0 στο πρώτο ματς και πάλι στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας την πρόκριση στην Κροατία χάρη στο εκτός έδρας γκολ μετά το τελικό 1-1.Από εκεί και πέρα φτάνουμε στη σεζόν 2006/07 και τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου UEFA με τους «πράσινους» να παραχωρούν 1-1 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Στη ρεβάνς, χάρη στο γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου και το τελικό 0-1 το «τριφύλλι» πήρε την πρόκριση.Η τρίτη και τελευταία φορά μέχρι σήμερα, σημειώθηκε την περασμένη σεζόν και αφορούσε τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Το 0-0 του πρώτου ματς κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ… συνεχίστηκε και στη ρεβάνς, με την πρόκριση να κρίνεται εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί όπου οι παίκτες του Ρούι Βιτόρια επικράτησαν 4-3 και προχώρησαν στη διοργάνωση.