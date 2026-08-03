Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
ΑΕΚ: Το «δέσιμο» Βιτάλις – Βάργκα πριν από την πρώτη τους… ελληνική συνεργασία
ΑΕΚ: Το «δέσιμο» Βιτάλις – Βάργκα πριν από την πρώτη τους… ελληνική συνεργασία
Η επικείμενη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις στην ΑΕΚ φέρνει στην «Ένωση» έναν ποδοσφαιριστή που δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερες συστάσεις με τον Μπάρναμπας Βάργκα
Οι δύο διεθνείς Ούγγροι έχουν ήδη συνυπάρξει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, δημιουργώντας μια πρώτη αγωνιστική χημεία που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και στα «κιτρινόμαυρα».
Συγκεκριμένα, ο Βιτάλις και ο Βάργκα έχουν αγωνιστεί μαζί σε πέντε αναμετρήσεις της εθνικής Ουγγαρίας, με συνολικά 163 λεπτά κοινής παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο.
Σε αυτό το διάστημα, η Ουγγαρία σημείωσε 10 γκολ, δεχόμενη 7, ενώ ο μέσος όρος της ομάδας έφτασε τους 2 βαθμούς ανά παιχνίδι, δείγμα ότι η παρουσία τους συνέπεσε με θετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Συγκεκριμένα, ο Βιτάλις και ο Βάργκα έχουν αγωνιστεί μαζί σε πέντε αναμετρήσεις της εθνικής Ουγγαρίας, με συνολικά 163 λεπτά κοινής παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο.
Σε αυτό το διάστημα, η Ουγγαρία σημείωσε 10 γκολ, δεχόμενη 7, ενώ ο μέσος όρος της ομάδας έφτασε τους 2 βαθμούς ανά παιχνίδι, δείγμα ότι η παρουσία τους συνέπεσε με θετικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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