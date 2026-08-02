Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ποιος σας είπε ότι το σίριαλ… Χεζόνια τελείωσε;
Ποιος σας είπε ότι το σίριαλ… Χεζόνια τελείωσε;
Ολυμπιακός και Ντουμπάι περιμένουν… στη γωνία
Κι εκεί που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι «επιτέλους η καλοκαιρινή… σαπουνόπερα με τον Χεζόνια έριξε αυλαία», τελικά μάλλον θα έχει κι άλλα… επεισόδια. Που μπορεί να κρατήσουν μέχει και τον προσεχή… Νοέμβριο!
Αυτό διότι όπως έγραψαν τα μεγάλα ισπανικά ΜΜΕ, στο μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Κροάτης φόργουορντ με το Κλίβελαντ, ο οργανισμός του ΝΒΑ έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει τον παίκτη πριν από τις 15 Νοεμβρίου. Και σε τέτοια περίπτωση φυσικά, η επιστροφή του στην EuroLeague θα μοιάζει με… μονόδρομο!
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Αυτό διότι όπως έγραψαν τα μεγάλα ισπανικά ΜΜΕ, στο μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Κροάτης φόργουορντ με το Κλίβελαντ, ο οργανισμός του ΝΒΑ έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει τον παίκτη πριν από τις 15 Νοεμβρίου. Και σε τέτοια περίπτωση φυσικά, η επιστροφή του στην EuroLeague θα μοιάζει με… μονόδρομο!
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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