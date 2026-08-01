Ολυμπιακός: Τι γίνεται με Μπραγκάνσα και Ζοργκάν
SPORTS

Ολυμπιακός: Τι γίνεται με Μπραγκάνσα και Ζοργκάν

Παράλληλα με το γεγονός ότι η ομάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Ολυμπιακός… τρέχει και τα μεταγραφικά του θέματα

Ολυμπιακός: Τι γίνεται με Μπραγκάνσα και Ζοργκάν

Και ένα από αυτά είναι και του χαφ. Η λίστα έχει αρκετά ονόματα που εξετάζονται από την ομάδα του Πειραιά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να είναι και τόσο πολύ προχωρημένο.

Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ έχει ανέβει πολύ και ο Ολυμπιακός κοιτάζει σοβαρά την περίπτωση του. Είναι ένας παίκτης που ανήκει στον Ζόρζε Μέντες και γίνεται κατανοητό ότι η περίπτωση του είναι ελεγχόμενη.

Από την άλλη στον Πειραιά τους προβληματίζει αρκετά το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια είχε τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός γι’ αρκετό διάστημα. Ο Μπραγκάνσα θα φύγει από τη Σπόρτινγκ και γι’ αυτό υπάρχει ειλημμένη απόφαση, αλλά ακόμα κάτι προχωρημένο δεν έχει γίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού.

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