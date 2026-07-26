Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
ΑΕΚ: Συγκλόνισε ο Νίκολιτς με την κίνησή του – Πλήρωσε τα πάντα για όλη τη σεζόν
ΑΕΚ: Συγκλόνισε ο Νίκολιτς με την κίνησή του – Πλήρωσε τα πάντα για όλη τη σεζόν
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει χτίσει πλέον το όνομά του στους πάγκους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και από αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ
Ωστόσο, ο Σέρβος προπονητής απέδειξε ότι η επιτυχία δεν τον έκανε να ξεχάσει από πού ξεκίνησε.
Ο τεχνικός της Ένωσης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, στηρίζοντας οικονομικά τη Ραντ, τον σύλλογο στον οποίο έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα και με τον οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο τεχνικός της Ένωσης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, στηρίζοντας οικονομικά τη Ραντ, τον σύλλογο στον οποίο έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα και με τον οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα