Λεμονής στο Protothema Sports: Πρόωρος τελικός το Ισπανία - Γαλλία, στενάχωρη η εικόνα της Βραζιλίας
Λεμονής στο Protothema Sports: Πρόωρος τελικός το Ισπανία - Γαλλία, στενάχωρη η εικόνα της Βραζιλίας
Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στην εικόνα της Βραζιλίας, αποθέωσε την Ισπανία και εξέφρασε την αντίθεσή του στα διαλείμματα ενυδάτωσης
Την άποψή του για την πορεία και την εικόνα του φετινού Μουντιάλ εξέφρασε στην εκπομπή Protothema Sports, ο Τάκης Λεμονής, σημειώνοντας ότι παρότι αρχικά ήταν επιφυλακτικός για τη διοργάνωση, τελικά έχουν παρουσιαστεί αρκετά καλά παιχνίδια.
Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της Βραζιλίας, την οποία χαρακτήρισε «παράξενη και στενάχωρη». Όπως είπε, ήταν απογοητευτική η εμφάνισή της απέναντι στη Νορβηγία, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Κάρλο Αντσελότι αλλά και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βραζιλία έχει χάσει το απρόβλεπτο στοιχείο και το συνδυαστικό παιχνίδι που τη χαρακτήριζε, ενώ η προσπάθεια να προσαρμοστεί σε πιο ευρωπαϊκά πρότυπα ποδοσφαίρου λειτουργεί εις βάρος της.
Αναφερόμενος στο μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, ο Τάκης Λεμονής το χαρακτήρισε «πρόωρο τελικό». Παράλληλα, εξήρε τον τρόπο παιχνιδιού της Ισπανίας, τον οποίο χαρακτήρισε καταπληκτικό, ενώ σημείωσε ότι η Γαλλία είναι ίσως η πιο πλήρης ομάδα της διοργάνωσης.
Ο κ. Λεμονής σχολίασε και τα διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στους αγώνες, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα διαλείμματα χαλούν τον ρυθμό των αναμετρήσεων και θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της Βραζιλίας, την οποία χαρακτήρισε «παράξενη και στενάχωρη». Όπως είπε, ήταν απογοητευτική η εμφάνισή της απέναντι στη Νορβηγία, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Κάρλο Αντσελότι αλλά και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βραζιλία έχει χάσει το απρόβλεπτο στοιχείο και το συνδυαστικό παιχνίδι που τη χαρακτήριζε, ενώ η προσπάθεια να προσαρμοστεί σε πιο ευρωπαϊκά πρότυπα ποδοσφαίρου λειτουργεί εις βάρος της.
Αναφερόμενος στο μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, ο Τάκης Λεμονής το χαρακτήρισε «πρόωρο τελικό». Παράλληλα, εξήρε τον τρόπο παιχνιδιού της Ισπανίας, τον οποίο χαρακτήρισε καταπληκτικό, ενώ σημείωσε ότι η Γαλλία είναι ίσως η πιο πλήρης ομάδα της διοργάνωσης.
Ο κ. Λεμονής σχολίασε και τα διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στους αγώνες, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα διαλείμματα χαλούν τον ρυθμό των αναμετρήσεων και θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
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