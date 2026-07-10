Στον τελικό του Wimbledon ο Γιανίκ Σίνερ, 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Στον τελικό του Wimbledon ο Γιανίκ Σίνερ, 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Ιταλός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει τον Ζβέρεφ
Ο Γιανίκ Σίνερ θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Wimbledon, μια και ήταν ο μεγάλος νικητής του ημιτελικού με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Ιταλός, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη έκανε τα μπρέικ και στα τρία σετ στα πιο κρίσιμα σημεία.
Σε εξαιρετικό ημιτελικό, με τον Τζόκοβιτς να τα δίνει όλα, ο Σίνερ νίκησε με 3-0 (6-4, 6-4, 6-4).
Ο 39χρονος Σέρβος πάλεψε και στα τρία σετ αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει σε ακόμα έναν τελικό. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει το Wimbledon 7 φορές, με τελευταία εκείνη του 2022.
Ο Σίνερ στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Με στόχο το πέμπτο του γκραν σλαμ και το δεύτερο σερί στο βρετανικό ΟΠΕΝ.
Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (12/7).
Ο Ιταλός, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη έκανε τα μπρέικ και στα τρία σετ στα πιο κρίσιμα σημεία.
Σε εξαιρετικό ημιτελικό, με τον Τζόκοβιτς να τα δίνει όλα, ο Σίνερ νίκησε με 3-0 (6-4, 6-4, 6-4).
Ο 39χρονος Σέρβος πάλεψε και στα τρία σετ αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει σε ακόμα έναν τελικό. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει το Wimbledon 7 φορές, με τελευταία εκείνη του 2022.
Ο Σίνερ στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Με στόχο το πέμπτο του γκραν σλαμ και το δεύτερο σερί στο βρετανικό ΟΠΕΝ.
Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (12/7).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα