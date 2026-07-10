Στον τελικό του Wimbledon ο Γιανίκ Σίνερ, 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς
SPORTS
Γιανίκ Σίνερ Νόβακ Τζόκοβιτς Wimbledon

Στον τελικό του Wimbledon ο Γιανίκ Σίνερ, 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Ιταλός Νο1  της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει τον Ζβέρεφ

Στον τελικό του Wimbledon ο Γιανίκ Σίνερ, 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Γιανίκ Σίνερ θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Wimbledon, μια και ήταν ο μεγάλος νικητής του ημιτελικού με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο Ιταλός, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη έκανε τα μπρέικ και στα τρία σετ στα πιο κρίσιμα σημεία. 

Σε εξαιρετικό ημιτελικό, με τον Τζόκοβιτς να τα δίνει όλα, ο Σίνερ νίκησε με 3-0 (6-4, 6-4, 6-4). 

Ο 39χρονος Σέρβος πάλεψε και στα τρία σετ αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει σε ακόμα έναν τελικό. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει το Wimbledon 7 φορές, με τελευταία εκείνη του 2022. 

Ο Σίνερ στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Με στόχο το πέμπτο του γκραν σλαμ και το δεύτερο σερί στο βρετανικό ΟΠΕΝ. 

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (12/7).

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