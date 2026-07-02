Εκεί… πάει ο Λεμπρόν Τζέιμς!

Η αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Λέικερς έχει βάλει… φωτιά στα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ο Άρης Λεμεσού δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει με χιούμορ στη σχετική συζήτηση