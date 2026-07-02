Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Εκεί… πάει ο Λεμπρόν Τζέιμς!
Εκεί… πάει ο Λεμπρόν Τζέιμς!
Η αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Λέικερς έχει βάλει… φωτιά στα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ο Άρης Λεμεσού δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει με χιούμορ στη σχετική συζήτηση
Η κυπριακή ομάδα δημοσίευσε ένα απολαυστικό post στα social media, παρουσιάζοντας τον «Βασιλιά» ως το νέο της μεταγραφικό απόκτημα και αποκαλύπτοντας -αστειευόμενη- την πρόταση που δεν μπόρεσε να αρνηθεί.
«Δεν μπορούμε να το κρύβουμε άλλο, ο @kingjames δεν είναι πλέον ελεύθερος! Απεριόριστο σουβλάκι (εντός λογικών ορίων), καθημερινή πρόσβαση στη θάλασσα — αυτή ήταν η τελική μας προσφορά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του Άρη Λεμεσού, προκαλώντας χαμό στα σχόλια και πολλά χαμόγελα στους φίλους του αθλητισμού.
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«Δεν μπορούμε να το κρύβουμε άλλο, ο @kingjames δεν είναι πλέον ελεύθερος! Απεριόριστο σουβλάκι (εντός λογικών ορίων), καθημερινή πρόσβαση στη θάλασσα — αυτή ήταν η τελική μας προσφορά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του Άρη Λεμεσού, προκαλώντας χαμό στα σχόλια και πολλά χαμόγελα στους φίλους του αθλητισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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