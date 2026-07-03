Οικογενειακή επιχείρηση με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές στο Ζεφύρι: Οι τηλεφωνητές, οι κατάλογοι με στοιχεία πολιτών και η λεία των 1,6 εκατ. ευρώ

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κινητά τηλέφωνα, τρία πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 13 αποκομμένα φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών στα οποία είχαν γίνει σημειώσεις, χρυσά κοσμήματα και ένα αυτοκίνητο.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.