Γάλλοι Αλπινιστές κρέμονται από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο από τις εργασίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ρίο-Αντίρριο Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Γάλλοι Αλπινιστές κρέμονται από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο από τις εργασίες

Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες εγκαθιστούν αντικεραυνικά συστήματα

Γάλλοι Αλπινιστές κρέμονται από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο από τις εργασίες
10 ΣΧΟΛΙΑ
Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου αυτή την περίοδο Γάλλοι εξειδικευμένοι τεχνίτες, εκτελούν εργασίες βαριάς συντήρησης.

Η ομάδα των «Γάλλων Αλπινιστών», όπως αποκαλούνται, πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στην αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη γέφυρα του κόσμου δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες.

Η διαδικασία θα κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα εκτελείται χωρίς να απαιτηθεί να γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εμβληματικό αυτό έργο.

Η ομάδα των Γάλλων ειδικών, αφού κατεβάζει τα αλεξικέραυνα τα απλώνει κατά μήκος του πεζοδρομίου, προκειμένου να συντηρηθούν και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν.

Οι εργασίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, αλλά και Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέους μηχανικούς να δουν από κοντά, πώς γίνεται οι συντήρηση ενός τέτοιου έργου.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης