Παναμάς - Αγγλία 0-2: «Καθάρισαν» σε πέντε λεπτά και σφράγισαν την πρωτιά, δείτε τα γκολ

Με γκολ του Μπέλιγχαμ (62') και του Κέιν (67') η Αγγλία έφτασε στους 7 βαθμούς και πέρασε ως πρώτη από τον 12ο όμιλο στους 32 - Χωρίς βαθμό και γκολ αποχαιρέτησε ο Παναμάς