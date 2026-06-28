Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Παναμάς - Αγγλία 0-2: «Καθάρισαν» σε πέντε λεπτά και σφράγισαν την πρωτιά, δείτε τα γκολ
Παναμάς - Αγγλία 0-2: «Καθάρισαν» σε πέντε λεπτά και σφράγισαν την πρωτιά, δείτε τα γκολ
Με γκολ του Μπέλιγχαμ (62') και του Κέιν (67') η Αγγλία έφτασε στους 7 βαθμούς και πέρασε ως πρώτη από τον 12ο όμιλο στους 32 - Χωρίς βαθμό και γκολ αποχαιρέτησε ο Παναμάς
Μπορεί να μην εντυπωσίασε και πάλι αλλά έκανε τη δουλειά η Αγγλία και πέρασε ως 1η από τον 12ο όμιλο στους "32" του Μουντιάλ 2026.
Η Αγγλία «σπατάλησε» το πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές και «καθάρισε» σε 5' την υπόθεση πρωτιά. Ένα γκολ του Τζουντ Μπέλιχαγμ στο 62' (με σουτ μετά από κόρνερ του Σακά) και άλλο ένα του Χάρι Κέιν στο 67' (με κεφαλιά μετά από ασίστ του Μπέλιγχαμ) έφταναν για τελειώσει το παιχνίδι.
Η Αγγλία δεν γοήτευσε αλλά έκανε τη δουλειά και θα παίξει στους «32» με την Σενεγάλη ή το Κονγκό Ο Τζουντ Μπέλιχγαμ είχε ασίστ και γκολ ενώ ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 11 γκολ σε Μουντιάλ.
Ο Παναμάς από την άλλη έμεινε χωρίς γκολ και χωρίς βαθμό και αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026.
ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες
ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)
Η Αγγλία «σπατάλησε» το πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές και «καθάρισε» σε 5' την υπόθεση πρωτιά. Ένα γκολ του Τζουντ Μπέλιχαγμ στο 62' (με σουτ μετά από κόρνερ του Σακά) και άλλο ένα του Χάρι Κέιν στο 67' (με κεφαλιά μετά από ασίστ του Μπέλιγχαμ) έφταναν για τελειώσει το παιχνίδι.
Η Αγγλία δεν γοήτευσε αλλά έκανε τη δουλειά και θα παίξει στους «32» με την Σενεγάλη ή το Κονγκό Ο Τζουντ Μπέλιχγαμ είχε ασίστ και γκολ ενώ ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 11 γκολ σε Μουντιάλ.
Ο Παναμάς από την άλλη έμεινε χωρίς γκολ και χωρίς βαθμό και αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026.
ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες
ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)
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