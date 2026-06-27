Πένθος για τον Χάκπο της εθνικής Ολλανδίας: Η σύντροφός του έχασε το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
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Μουντιάλ 2026 Κόντι Χάκπο Παιδί Εθνική Ολλανδίας

Πένθος για τον Χάκπο της εθνικής Ολλανδίας: Η σύντροφός του έχασε το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσω του Instagram η σύντροφός του

Πένθος για τον Χάκπο της εθνικής Ολλανδίας: Η σύντροφός του έχασε το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
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Άσχημα νέα για τον Κόντι Χάκπο και την σύντροφό του.

Η  Νόα φαν ντερ Μπριχ, σύντροφος του επιθετικού της εθνικής Ολλανδίας που είναι στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε στο Instagram ότι το αγοράκι τους πέθανε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 



«Με ραγισμένες καρδιές, μοιραζόμαστε ότι το αγοράκι μας πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη».

Το ζευγάρι ονόμασε τον γιο τους Ελάιτζα Ραφαήλ Χάκπο. «Πήγαμε μαζί στην εκκλησία και ανάψαμε ένα κερί. Μετά, πήγαμε στην παιδική χαρά με τον γιο μας Σαμουήλ. Υπήρχε ένα άλλο παιδί εκεί και το όνομά του ήταν Ελάιτζα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο όμορφο σημάδι από τον Θεό», έγραψε. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noa (@noavdbij)


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Ο Ολλανδός επιθετικός ανακοίνωσε πριν από τέσσερις εβδομάδες ότι αυτός και η κοπέλα του περίμεναν το δεύτερο παιδί τους.


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