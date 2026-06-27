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Πένθος για τον Χάκπο της εθνικής Ολλανδίας: Η σύντροφός του έχασε το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
Πένθος για τον Χάκπο της εθνικής Ολλανδίας: Η σύντροφός του έχασε το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσω του Instagram η σύντροφός του
Άσχημα νέα για τον Κόντι Χάκπο και την σύντροφό του.
Η Νόα φαν ντερ Μπριχ, σύντροφος του επιθετικού της εθνικής Ολλανδίας που είναι στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε στο Instagram ότι το αγοράκι τους πέθανε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
«Με ραγισμένες καρδιές, μοιραζόμαστε ότι το αγοράκι μας πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη».
Το ζευγάρι ονόμασε τον γιο τους Ελάιτζα Ραφαήλ Χάκπο. «Πήγαμε μαζί στην εκκλησία και ανάψαμε ένα κερί. Μετά, πήγαμε στην παιδική χαρά με τον γιο μας Σαμουήλ. Υπήρχε ένα άλλο παιδί εκεί και το όνομά του ήταν Ελάιτζα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο όμορφο σημάδι από τον Θεό», έγραψε.
Ο Ολλανδός επιθετικός ανακοίνωσε πριν από τέσσερις εβδομάδες ότι αυτός και η κοπέλα του περίμεναν το δεύτερο παιδί τους.
Η Νόα φαν ντερ Μπριχ, σύντροφος του επιθετικού της εθνικής Ολλανδίας που είναι στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε στο Instagram ότι το αγοράκι τους πέθανε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
💔 Cody Gakpo et sa compagne ont malheureusement perdu leur bébé pendant la grossesse.— Liverpool 🇫🇷 (@ActuLFC) June 27, 2026
Toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve.
You'll Never Walk Alone. 🕊️❤️ pic.twitter.com/yacLf8GyL8
«Με ραγισμένες καρδιές, μοιραζόμαστε ότι το αγοράκι μας πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη».
Το ζευγάρι ονόμασε τον γιο τους Ελάιτζα Ραφαήλ Χάκπο. «Πήγαμε μαζί στην εκκλησία και ανάψαμε ένα κερί. Μετά, πήγαμε στην παιδική χαρά με τον γιο μας Σαμουήλ. Υπήρχε ένα άλλο παιδί εκεί και το όνομά του ήταν Ελάιτζα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο όμορφο σημάδι από τον Θεό», έγραψε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Ολλανδός επιθετικός ανακοίνωσε πριν από τέσσερις εβδομάδες ότι αυτός και η κοπέλα του περίμεναν το δεύτερο παιδί τους.
🚨🚨💔 TRISTE NOUVELLE POUR CODY GAKPO 🇳🇱 ET SA COMPAGNE NOA VAN DER BIJ.— FOOT CONNEXION (@ConnexionF15706) June 27, 2026
🥺Le couple a annoncé avoir perdu leur petit garçon au cours de la grossesse.
🕊️ Toutes nos pensées accompagnent Cody Gakpo, Noa van der Bij ainsi que leurs proches dans cette terrible épreuve. pic.twitter.com/YlVzXsX3Hi
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