Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Κολομβία - Πορτογαλία και Ιορδανία - Αργεντινή στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Κολομβία - Πορτογαλία και Ιορδανία - Αργεντινή στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ και το AegeanBall Festival στη Σύρο
Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται, με το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις τα ξημερώματα της Κυριακής.
Στις 00:00 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Αγγλία (ΕΡΤ2) και η Κροατία την Γκάνα (ΕΡΤ1). Αργότερα, στις 02:30 η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κολομβία (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Κονγκό παίζει με το Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1).
Τέλος, στις 05:00, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία (ΕΡΤ1) και την ίδια ώρα η Ιορδανία με την Αργεντινή (ΕΡΤ2).
Κροατία - Γκάνα (00:00,ΕΡΤ1)
Κολομβία - Πορτογαλία (02:30, EPT2)
Κονγκό - Ουζμπεκιστάν (02:30,ΕΡΤ1)
Αλγερία - Αυστρία (05:00, ΕΡΤ1)
Ιορδανία - Αργεντινή (05:00, ΕΡΤ2)
Στις 00:00 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Αγγλία (ΕΡΤ2) και η Κροατία την Γκάνα (ΕΡΤ1). Αργότερα, στις 02:30 η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κολομβία (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Κονγκό παίζει με το Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1).
Τέλος, στις 05:00, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία (ΕΡΤ1) και την ίδια ώρα η Ιορδανία με την Αργεντινή (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέραςΠαναμάς - Αγγλία (00:00, ΕΡΤ2)
Κροατία - Γκάνα (00:00,ΕΡΤ1)
Κολομβία - Πορτογαλία (02:30, EPT2)
Κονγκό - Ουζμπεκιστάν (02:30,ΕΡΤ1)
Αλγερία - Αυστρία (05:00, ΕΡΤ1)
Ιορδανία - Αργεντινή (05:00, ΕΡΤ2)
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