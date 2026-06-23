«Τέλος η συζήτηση!»: Ο Φέργκιουσον διάλεξε GOAT και η απάντησή του θα συζητηθεί παντού

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Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε στενά με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη και των δύο θρύλων, κλήθηκε να σχολιάσει τη σύγκριση που απασχολεί εδώ και χρόνια τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.«Βρίσκονται πάνω από όλους τους υπόλοιπους»Σε συνέντευξή του, ο θρυλικός Σκωτσέζος προπονητής μίλησε με ιδιαίτερο θαυμασμό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας πως η σταθερότητα και η διάρκεια που έχουν παρουσιάσει στην κορυφή είναι στοιχεία που δεν συναντώνται συχνά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.Ο Φέργκιουσον υπογράμμισε ότι η τεχνική τους ποιότητα, η ικανότητά τους να αποφασίζουν παιχνίδια, αλλά και η συνέπεια με την οποία αποδίδουν στο κορυφαίο επίπεδο κάθε εβδομάδα, τους τοποθετούν σε μια κατηγορία μόνοι τους. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι σπάνια απουσιάζουν από αγώνες, προσφέροντας συνεχώς θέαμα και ουσία στις ομάδες τους.Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και κορυφαίοι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές, όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν και Ουσμάν Ντεμπελέ, δεν έχουν φτάσει το επίπεδο συνέπειας και κυριαρχίας που διατήρησαν ο Ρονάλντο και ο Μέσι επί σειρά ετών.Η ξεκάθαρη απάντηση για τον GOATΌταν η συζήτηση έφτασε στο ερώτημα που διχάζει εδώ και χρόνια τον ποδοσφαιρικό κόσμο, ο Φέργκιουσον δεν απέφυγε να πάρει θέση. Αντίθετα, απάντησε με τρόπο που δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας.«Ο Ρονάλντο είναι το παιδί μου. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο άλλοτε τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τον Πορτογάλο σταρ.Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται να αναζωπυρώσει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική συζήτηση της σύγχρονης εποχής. Παρά τα αμέτρητα τρόπαια, τα βραβεία και τα ρεκόρ που έχουν κατακτήσει και οι δύο, η αντιπαράθεση για το ποιος είναι ο πραγματικός GOAT του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παραμένει ανοιχτή, με τον Φέργκιουσον να δίνει ξεκάθαρα τη δική του ψήφο στον Κριστιάνο Ρονάλντο.