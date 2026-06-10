Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Παγκόσμια κατακραυγή κατά των ΗΠΑ πριν το Μουντιάλ: «Σκάνδαλο» με την ανάκριση-απέλαση του Σομαλού διαιτητή
Παγκόσμια κατακραυγή κατά των ΗΠΑ πριν το Μουντιάλ: «Σκάνδαλο» με την ανάκριση-απέλαση του Σομαλού διαιτητή
Το Μουντιάλ 2026 δεν έχει καν ξεκινήσει και ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, καθώς πολιτικές αποφάσεις και αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι απειλούν να επισκιάσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής του 2025, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός στην ιστορία που θα διηύθυνε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές του αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα μετά την άφιξή του στο Μαϊάμι, παρά το γεγονός ότι διέθετε έγκυρη βίζα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Αρτάν υποβλήθηκε σε πρόσθετο 11ωρο έλεγχο από τις υπηρεσίες συνόρων και στη συνέχεια κρίθηκε «μη αποδεκτός», χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Η FIFA επιβεβαίωσε πως ο διαιτητής δεν θα συμμετάσχει τελικά στη διοργάνωση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στη Σομαλία όσο και στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Αρτάν υποβλήθηκε σε πρόσθετο 11ωρο έλεγχο από τις υπηρεσίες συνόρων και στη συνέχεια κρίθηκε «μη αποδεκτός», χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Η FIFA επιβεβαίωσε πως ο διαιτητής δεν θα συμμετάσχει τελικά στη διοργάνωση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στη Σομαλία όσο και στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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