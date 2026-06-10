Παγκόσμια κατακραυγή κατά των ΗΠΑ πριν το Μουντιάλ: «Σκάνδαλο» με την ανάκριση-απέλαση του Σομαλού διαιτητή

Το Μουντιάλ 2026 δεν έχει καν ξεκινήσει και ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, καθώς πολιτικές αποφάσεις και αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι απειλούν να επισκιάσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη